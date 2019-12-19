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Как маркетплейсы запчастей упрощают жизнь автолюбителей
20.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Покупки и продажи автозапчастей стремительно выходят в онлайн. Автолюбители все чаще покупают детали и расходники не в магазинах и на рынках, а в онлайн-маркетплейсе. В рамках одного цифрового пространства водитель может найти нужную запчасть и уточнить ее совместимость со своим авто. Что такое
Покупательский интерес
Vehicle.by – это стремительно развивающийся узкоспециализированный маркетплейс, в котором можно покупать и продавать автозапчасти. Ежедневно здесь совершаются покупки на $ 860 000, а число просматриваемых карточек продавцов превышает отметку в 100 000. Рядовые автолюбители все чаще выбирают данный маркетплейс по нескольким причинам:
1. Маркетплейс гарантирует полную защиту каждой покупки, а также ведет борьбу с оборотом контрафакта и поддельной продукцией;
2. Ассортимент запчастей очень широк: расходники, аксессуары, электрика, кузовные детали и многое другое;
3. Полная прозрачность и ориентация на покупателя: здесь можно найти информацию о производителях и прочитать реальные отзывы о каждом продавце.
При поиске автозапчастей Vehicle.by помогает на всех этапах. Система поиска интуитивно понятна даже для тех автолюбителей, которые раньше никогда не покупали запчасти в сети. Здесь предусмотрен как поиск по номеру запчасти, так и полнотекстовый поиск, где указывается марка, модель авто и название детали. Продвинутая база кросс-кодов позволяет быть уверенным в том, что найденная запчасть имеет гарантированную совместимость с вашим автомобилем.
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Автолюбители все чаще покупают детали и расходники не в магазинах и на рынках, а в онлайн-маркетплейсе. В рамках одного цифрового пространства водитель может найти...
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