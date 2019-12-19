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Как маркетплейсы запчастей упрощают жизнь автолюбителей

20.12.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Покупки и продажи автозапчастей стремительно выходят в онлайн. Автолюбители все чаще покупают детали и расходники не в магазинах и на рынках, а в онлайн-маркетплейсе. В рамках одного цифрового пространства водитель может найти нужную запчасть и уточнить ее совместимость со своим авто. Что такое Vehicle.by и почему эта платформа становится все более популярной? Предлагаем разобраться.

Как маркетплейсы запчастей упрощают жизнь автолюбителей

Покупательский интерес

Vehicle.by – это стремительно развивающийся узкоспециализированный маркетплейс, в котором можно покупать и продавать автозапчасти. Ежедневно здесь совершаются покупки на $ 860 000, а число просматриваемых карточек продавцов превышает отметку в 100 000. Рядовые автолюбители все чаще выбирают данный маркетплейс по нескольким причинам:

1. Маркетплейс гарантирует полную защиту каждой покупки, а также ведет борьбу с оборотом контрафакта и поддельной продукцией;

2. Ассортимент запчастей очень широк: расходники, аксессуары, электрика, кузовные детали и многое другое;

3. Полная прозрачность и ориентация на покупателя: здесь можно найти информацию о производителях и прочитать реальные отзывы о каждом продавце.

При поиске автозапчастей Vehicle.by помогает на всех этапах. Система поиска интуитивно понятна даже для тех автолюбителей, которые раньше никогда не покупали запчасти в сети. Здесь предусмотрен как поиск по номеру запчасти, так и полнотекстовый поиск, где указывается марка, модель авто и название детали. Продвинутая база кросс-кодов позволяет быть уверенным в том, что найденная запчасть имеет гарантированную совместимость с вашим автомобилем.

Что нравится продавцам

Хоть каталог запчастей маркетплейса уже включает десятки тысяч позиций, аналитики отмечают, что спрос превышает предложение. Вести торговлю могут как владельцы нескольких запчастей из гаражных остатков, так и крупные магазины. Регистрация аккаунта продавца занимает несколько минут, а для дальнейшей работы необходимо вносить символическую абонплату и платить по тарифу. Взамен продавцы получают доступ к многотысячной аудитории подготовленных покупателей и удобные инструменты для работы. При ведении круглосуточной торговли плата по тарифу снижается в три раза. Торговать и покупать запчасти на Vehicle.by выгодно, в чем мы предлагаем убедиться читателям.

 
 
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Автолюбители все чаще покупают детали и расходники не в магазинах и на рынках, а в онлайн-маркетплейсе. В рамках одного цифрового пространства водитель может найти...
 
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