У волейболиста сборной России угнали «кадиллак»

Источник материала: Tut.by

У волейболиста «Зенита» и сборной России Дмитрия Ковалева угнали «кадиллак» за 3,5 миллиона российских рублей (примерно 56 тысяч долларов), передает Mash.



Cadillac Escalade. Фото: AddArmor

Сообщается, что кража произошла вчера, около 3-х часов дня. Черный Cadillac Escalade был похищен с парковки на улице Газовой в Санкт-Петербурге, штатная сигнализация была бессильна. В настоящее время автомобиль разыскивается полицией.

28-летний российский связующий — двукратный победитель Лиги наций (2018, 2019), бронзовый призер Европейских игр в Баку (2015), двукратный победитель Универсиад (2013, 2015), чемпион мира среди молодежных команд (2011).