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Мининформ ограничило доступ к 25 сайтам
Источник материала: БДГ
Ограничение доступа к 25 ресурсам связано с ненадлежащей рекламой.
Об этом
Санкции предприняты в соответствии с письменными уведомлениями МАРТ.
Ненадлежащая реклама на 18 интернет-ресурсах заключалась в информации о предоставлении микрозаймов, на 7 сайтах распространялась реклама о деятельности на внебиржевом рынке «Forex».
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Ограничение доступа к 25 ресурсам связано с ненадлежащей рекламой.
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