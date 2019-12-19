Мининформ ограничило доступ к 25 сайтам

Ограничение доступа к 25 ресурсам связано с ненадлежащей рекламой.

Об этом сообщается на сайте министерства информации 19 декабря.

Санкции предприняты в соответствии с письменными уведомлениями МАРТ.

Ненадлежащая реклама на 18 интернет-ресурсах заключалась в информации о предоставлении микрозаймов, на 7 сайтах распространялась реклама о деятельности на внебиржевом рынке «Forex».