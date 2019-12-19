«Скайуокер. Восход»: 4 из 10. Наша рецензия без спойлеров

Источник материала: Tut.by

Вчера в прокат вышли новые «Звездные войны» . AFISHA.TUT.BY уже вспоминала , что творится с их миром, поэтому к новой части саги «Скайуокер. Восход» мы были готовы. Сходили, посмотрели и делимся своим мнением: спойлеров тут нет, можете читать спокойно.





Начнем с того, что «Звездные войны» — это сказка. Как и в любой сказке, в них хромает логика: нельзя накладывать законы нашей реальности на мир, в котором люди двигают предметы силой мысли. Это как сетовать на «Трех поросят», мол, как это волк мог сдуть дом. Волки вообще не дуют, а тут такие дела.

«Звездные войны» — это история про красоту и грезы. Про характерные звуки, с которым сталкиваются световые мечи, про пафосные речи и рояли, выпрыгивающие из кустов. Мы смотрим эти двухчасовые ленты из-за атмосферы, сеттинга и возможности фантазировать о бластерах и космических полетах. Эта вселенная — увлекательный конструктор, из которого можно собрать все, что душе угодно.

Фанаты «Звездных войн» идут по этому пути, придумывая фанфики, в которых могут закрыть глаза на устоявшиеся законы и сюжеты этой вселенной. Авторы «Скайукер. Восход» решили поступить точно так же: в их руках каноны стираются в труху также просто, как ребенок сминает пластилин. Ребенку не нужны причины для того, чтобы вылепить из этой массы нового монстра, а Джей Джей Абрамсу не нужны основания для перековки звездной саги на свой лад. Режиссер устроил себе песочницу, в которой «Звездные войны» стали грудой песка, персонажи — формочками, а зрители — замученными мамашами, вынужденными несколько часов ждать, пока их чадо наиграется.





Фильм начинается очень сумбурно: зрителя сразу бросают в гущу событий, засыпая его экшеном. Бывший штурмовик Финн и пилот По получают какие-то данные и драпают от врагов, Рей размахивает световым мечом, а Кайло Рен охотится за каким-то артефактом. Погоня сменяет погоню, старые персонажи уступают место новым, а вокруг зрителей начинает собираться стайка клише: клишированные повороты, клишированные драки и реплики… В какой-то момент ты просто начинаешь угадывать, что произойдет дальше. Понятно, что «Скайуокер. Восход» не задумывался как витиеватый детектив, но предсказывать ключевые реплики героев — это моветон.

К визуальной составляющей фильма придраться нельзя: картинка очень насыщенная, и любой стоп-кадр можно распечатывать и вешать в рамочку. Красивые планеты, красивые полеты и сражения, красивые инопланетяне и дроиды — тут никаких проблем нет. Проблемы есть с тем, как эта красота взаимодействует с событиями киноленты. Новые персонажи практически никак не влияют на сюжет, однотипные перестрелки в космосе мы видели уже раз пятьдесят, а очередного дроида создатели ввели, видимо, ради продажи мерча с ним — большого смысла в «новичке» нет.





И раз уж мы заговорили о «новичках», вспомним о «ветеранах» киносаги. Здесь появится аж пять персонажей из оригинальной трилогии: кто-то в физической форме, кто-то в виде призрака Силы. Одни никак не повлияют на сюжет, другие сыграют в «бога из машины», а третьи исполнят роль шаблонных злодеев. Ты ностальгируешь и злишься одновременно, потому что создатели собрали коллекцию уникальных героев, но не смогли реализовать их потенциал.

С основными героями новой трилогии тоже куча проблем. Финн и По — просто декорации, окружающие Рей. Последняя весь фильм мечется от крайности в крайность: в одной сцене она всесильна, в другой — беспомощна. В одном кадре Рей не может увернуться от выстрелов тренировочного дроида, в другом — останавливает корабли взмахом руки. Главный источник ее силы — лень сценаристов, поэтому Рей не может проиграть: добро обязано победить.





С Кайло Реном ситуация не менее печальная. В «Пробуждении силы» он был копией Дарта Вейдера, а в «Последних джедаях» стал самобытным злодеем с адекватной мотивацией. В «Скайуокер. Восход» он путается в своих суждениях, и эволюция персонажа заканчивается. Кайло становится податливым: аргументы, которые он не воспринимал в прошлых фильмах, завладевают им в девятой части. Почему — большой вопрос.

Помните, как в начале текста мы назвали «Звездные войны» сказкой, в которой логика не должна стоять на первом месте? При просмотре девятого фильма ты постоянно напоминаешь себе об этом, но в какой-то момент цунами бреда пробивает плотину сдержанности — Остапа начинает нести. Артефакты, за которыми охотятся герои, оказываются не такими уж и важными, всесильные злодеи побеждаются за несколько минут, а сюжетные твисты вообще ни к чему не приводят. Бессильное добро снова побеждает всемогущее зло, и аргументировано это тем, что сюжет должен двигаться дальше. Каждые пять минут у тебя появляются новые вопросы, и ответов на них ты не получаешь. Это бесит, потому что после заключительного фильма о Скайуокерах требуется ещё один, поясняющий несуразности предыдущей картины.

Ты либо любишь эту сагу, либо не перевариваешь ее — быть равнодушным к «Звездным Войнам» нельзя. И «Скайуокер. Восход» наполнит вашу душу эмоциями: гневом, раздражением, разочарованием и недоумением. Ставим этому фильму 4 из 10: мы ожидали восход джедаев, но увидели только их закат.

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