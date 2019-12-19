ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СМИ США раскрыли, как F-35 может уничтожить российские зенитные комплексы

20.12.2019 10:52 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Истребитель пятого поколения F-35 Lightning II на совместных учениях ВВС и армии США в Нью-Мексико научился передавать самоходной артиллерийской установке M109A6 Paladin целеуказание для уничтожения мишени, сообщает Lenta.ru, ссылаясь на The Drive.


F-35As ВВС США. Фото: wikipedia.org

Американское издание отмечает, что подобное упражнение будет иметь важное значение для уничтожения таких угроз, как мобильные системы противоракетной обороны, в частности, российских зенитных ракетных комплексов «Тор-2ДТ» и «Панцирь-СА» в Арктике.

Согласно американскому изданию, с момента обнаружения мишени самолетом до уничтожения ее гаубицей прошло 10 минут и потребовало использования нескольких различных сетей и каналов передачи данных для обмена информацией.

The Drive напоминает, что недавно американская компания Northrop Grumman предложила концепцию наземного контейнера для пусковой установки сверхзвуковой противорадиолокационной ракеты Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range (AARGM-ER), целеуказание для которой может передаваться с F-35 Lightning II.

Издание заключает, что подобное объединение наземных и воздушных возможностей позволит значительно увеличить дальность американского оружия, особенно на фоне прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Вашингтоном и Москвой. Издание допускает такую же интеграцию истребителя и кораблей, а возможными целями оружия называет мобильные зенитные ракетные комплексы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От обнаружения цели до ее уничтожения проходит всего 10 минут.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как маркетплейсы запчастей упрощают жизнь автолюбителей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
20.12.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика