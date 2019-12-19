СМИ США раскрыли, как F-35 может уничтожить российские зенитные комплексы

Источник материала: Tut.by

Истребитель пятого поколения F-35 Lightning II на совместных учениях ВВС и армии США в Нью-Мексико научился передавать самоходной артиллерийской установке M109A6 Paladin целеуказание для уничтожения мишени, сообщает Lenta.ru, ссылаясь на The Drive .



F-35As ВВС США. Фото: wikipedia.org

Американское издание отмечает, что подобное упражнение будет иметь важное значение для уничтожения таких угроз, как мобильные системы противоракетной обороны, в частности, российских зенитных ракетных комплексов «Тор-2ДТ» и «Панцирь-СА» в Арктике.

Согласно американскому изданию, с момента обнаружения мишени самолетом до уничтожения ее гаубицей прошло 10 минут и потребовало использования нескольких различных сетей и каналов передачи данных для обмена информацией.

The Drive напоминает, что недавно американская компания Northrop Grumman предложила концепцию наземного контейнера для пусковой установки сверхзвуковой противорадиолокационной ракеты Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range (AARGM-ER), целеуказание для которой может передаваться с F-35 Lightning II.

Издание заключает, что подобное объединение наземных и воздушных возможностей позволит значительно увеличить дальность американского оружия, особенно на фоне прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Вашингтоном и Москвой. Издание допускает такую же интеграцию истребителя и кораблей, а возможными целями оружия называет мобильные зенитные ракетные комплексы.