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Нюша рассказала о домогательствах продюсера в детстве

20.12.2019 10:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На волне публичных выступлений против харассмента российские звезды тоже делились своими откровениями и продолжают это делать. 29-летняя певица Нюша в YouTube-шоу «Ходят слухи» вспомнила неприятный эпизод, произошедший в начале ее карьеры, кратко беседу передает spletnik.ru.

Звезда российской сцены начала писать песни в школьном возрасте, и ее папа, бывший участник группы «Ласковый май» Владимир Шурочкин, решил развивать музыкальные способности дочери. Ее песни он показывал представителям музыкальных лейблов и продюсерам.

— Мы делали попытки выбора самого выгодного варианта, чтобы двигаться дальше. Я познакомилась с несколькими продюсерами, у которых должна была пройти мини-кастинг. В том числе произошла ситуация, которой я хочу поделиться, чтобы предостеречь девочек от попадания в такие неприятные истории. Им следует знать, что это ненормально.

Был человек, к которому мы пришли вместе с папой и папиной женой Оксаной. Сначала долго все вместе разговаривали. Потом продюсер сказал папе, что хочет поговорить со мной наедине, чтобы посмотреть, как веду себя одна. А мне было буквально 13 лет.

Папа с Оксаной вышли выпить кофе, а я осталась с продюсером на несколько минут. Мы разговаривали, и в какой-то момент он сказал, что я должна раздеться. Я слышала, что во время кастинга девушки раздеваются до купальника, чтобы оценили их физическую форму. Но он попросил меня раздеться догола. Сказал, что я могу ему доверять как доктору. Я, конечно, очень растерялась. Просто решила, что так надо, — рассказала певица.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha) 19 Дек 2019 в 8:42 PST

Нюша не назвала имя того продюсера и сказала, что не знает, работает ли он в шоу-бизнесе сейчас. По ее словам, она не сразу рассказала эту историю родителям. Узнав о случившемся, они были в шоке. В итоге долгое время продюсером Нюши был ее отец.

— В этом году я стала намного лучше чувствовать и понимать себя. Я многое переосмыслила… И готова о многом вам рассказать. Движение #metoo вдохновило меня поделиться с вами этой непростой историей, — прокомментировала Нюша новый выпуск «Ходят слухи» у себя в Instagram.

 
 
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