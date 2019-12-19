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У режима сдают нервы: накануне акции за независимость задержан один из лидеров БНФ
Источник материала: Партизан
Заместителя председателя Партии БНФ Вадима Саранчукова в Гродно задержала милиция. Об этом сообщил местный активист Сергей Веремеенко
Вероятно, задержание связано с сегодняшней акцией в защиту независимости, что должна произойти в Минске на Октябрьской площади. Гродненские активисты также планировали принять участие в протестах, передает
15 декабря Саранчуков принимал участие в манифестации в защиту независимости в Гродно.
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Заместителя председателя Партии БНФ Вадима Саранчукова в Гродно задержала милиция. Об этом сообщил местный активист Сергей Веремеенко
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