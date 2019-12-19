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Вот что назвали главным научным прорывом года
Источник материала: Tut.by
Снимки окрестностей сверхмассивной черной дыры в центре галактики М87, полученные проектом Event Horizons Telescope, были признаны редакцией журнала Science (США) главным научным прорывом года. Первый портрет так называемого денисовского человека, в свою очередь, стал победителем в этой номинации среди читателей журнала, сообщает
«Этот снимок не просто выдающийся пример научных прорывов. Скептики часто закатывают глаза, когда они слышат, как ученые рассказывают о существовании неких процессов или объектов, которые нельзя увидеть. Теперь у них появилась возможность лицезреть один из подобных объектов, который играет важнейшую роль в эволюции галактик», — заявил главный редактор Science Голден Торп.
Проект Event Horizons Telescope представляет собой своеобразную виртуальную обсерваторию-интерферометр, в рамках которого были объединены мощности нескольких самых чувствительных микроволновых радиообсерваторий мира. Он был создан в 2009 году для наблюдений за двумя объектами — сверхмассивными черными дырами в центре Млечного Пути и галактики M87 в созвездии Девы.
Используя объединенные ресурсы этих обсерваторий, астрономы надеялись получить фотографии «тени» черной дыры. Так они называют особый регион в ее окрестностях, где можно увидеть своеобразное «отражение» ее горизонта событий, той зоны, откуда ни свет, ни любой материальный объект вырваться не может.
В апреле прошлого года участники EHT заявили о первом успехе — им удалось сфотографировать эту зону в окрестностях черной дыры в центре галактики М87. В ближайшее время, как сообщал ТАСС Андрей Лобанов, один из участников проекта, они опубликуют аналогичные изображения для объекта Sgr A* в центре Млечного Пути.
Успехи и разочарования
Победителем в «народной» номинации стало другое важное открытие уходящего года — обнаружение фрагмента челюсти девочки-денисовца в одной из тибетских пещер и реконструкция ее облика. Денисовцы, один из видов древних людей, сосуществовавших с Homo sapiens, раньше были известны человечеству только по нескольким зубам и костяшкам пальцев, найденных в российской Денисовой пещере на Алтае.
Открытие этой кости и анализ ее белкового содержимого позволил антропологам и генетикам выяснить, насколько были активны гены, управляющие формой лица и другими чертами анатомии, и подготовить первый «портрет» денисовца. Они оказались похожи на неандертальцев, однако при этом их челюсти были несколько длиннее, а лицо — шире, чем у двух других представителей рода Homo.
Кроме этих двух открытий, в список важных достижений 2019 года также вошли фотографии карликовой планеты 2014 MU69, полученные зондом New Horizons, первые лекарства от лихорадки Эбола и муковисцидоза, раскрытие последствий от падения астероида, уничтожившего динозавров, а также достижение так называемого «квантового превосходства» командой ученых из Google и новые прорывы в разработке «игровых» видов искусственного интеллекта.
Помимо главных научных успехов, редакция Science выделила и четыре главных научных разочарования года. В их число вошли резкое снижение в численности птиц, живущих на территории Северной Америки, эпидемии кори на Мадагаскаре, в США, Демократической Республике Конго и Украине, связанные с массовым отказом от вакцинации и политическими кризисами, а также пожары в Амазонке и нежелание политиков из многих стран первого мира бороться с глобальным потеплением.
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Первый портрет так называемого денисовского человека, в свою очередь, стал победителем в этой номинации среди читателей журнала.
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