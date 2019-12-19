Вот что назвали главным научным прорывом года

Источник материала: Tut.by

Снимки окрестностей сверхмассивной черной дыры в центре галактики М87, полученные проектом Event Horizons Telescope, были признаны редакцией журнала Science (США) главным научным прорывом года. Первый портрет так называемого денисовского человека, в свою очередь, стал победителем в этой номинации среди читателей журнала, сообщает сайт издания. Кратко об этом рассказывает ТАСС.





«Этот снимок не просто выдающийся пример научных прорывов. Скептики часто закатывают глаза, когда они слышат, как ученые рассказывают о существовании неких процессов или объектов, которые нельзя увидеть. Теперь у них появилась возможность лицезреть один из подобных объектов, который играет важнейшую роль в эволюции галактик», — заявил главный редактор Science Голден Торп.

Проект Event Horizons Telescope представляет собой своеобразную виртуальную обсерваторию-интерферометр, в рамках которого были объединены мощности нескольких самых чувствительных микроволновых радиообсерваторий мира. Он был создан в 2009 году для наблюдений за двумя объектами — сверхмассивными черными дырами в центре Млечного Пути и галактики M87 в созвездии Девы.

Используя объединенные ресурсы этих обсерваторий, астрономы надеялись получить фотографии «тени» черной дыры. Так они называют особый регион в ее окрестностях, где можно увидеть своеобразное «отражение» ее горизонта событий, той зоны, откуда ни свет, ни любой материальный объект вырваться не может.

В апреле прошлого года участники EHT заявили о первом успехе — им удалось сфотографировать эту зону в окрестностях черной дыры в центре галактики М87. В ближайшее время, как сообщал ТАСС Андрей Лобанов, один из участников проекта, они опубликуют аналогичные изображения для объекта Sgr A* в центре Млечного Пути.

Успехи и разочарования

Победителем в «народной» номинации стало другое важное открытие уходящего года — обнаружение фрагмента челюсти девочки-денисовца в одной из тибетских пещер и реконструкция ее облика. Денисовцы, один из видов древних людей, сосуществовавших с Homo sapiens, раньше были известны человечеству только по нескольким зубам и костяшкам пальцев, найденных в российской Денисовой пещере на Алтае.

Открытие этой кости и анализ ее белкового содержимого позволил антропологам и генетикам выяснить, насколько были активны гены, управляющие формой лица и другими чертами анатомии, и подготовить первый «портрет» денисовца. Они оказались похожи на неандертальцев, однако при этом их челюсти были несколько длиннее, а лицо — шире, чем у двух других представителей рода Homo.

Кроме этих двух открытий, в список важных достижений 2019 года также вошли фотографии карликовой планеты 2014 MU69, полученные зондом New Horizons, первые лекарства от лихорадки Эбола и муковисцидоза, раскрытие последствий от падения астероида, уничтожившего динозавров, а также достижение так называемого «квантового превосходства» командой ученых из Google и новые прорывы в разработке «игровых» видов искусственного интеллекта.

Помимо главных научных успехов, редакция Science выделила и четыре главных научных разочарования года. В их число вошли резкое снижение в численности птиц, живущих на территории Северной Америки, эпидемии кори на Мадагаскаре, в США, Демократической Республике Конго и Украине, связанные с массовым отказом от вакцинации и политическими кризисами, а также пожары в Амазонке и нежелание политиков из многих стран первого мира бороться с глобальным потеплением.