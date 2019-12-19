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Парламент онлайн: белорусские депутаты будут отвечать на вопросы в соцсетях
20.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Новый созыв парламента Беларуси будет активнее работать с обращениями граждан через соцсети, сообщает телеканал «МИР 24».
Отвечать на вопросы парламентарии будут простым и понятным языком, а не стандартными формами. Это поможет лучше разъяснять людям проводимую политику, а также ускорит решение проблем населения.
Также депутаты намерены чаще встречаться с гражданами на выездных приемах.
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Отвечать на обращения граждан парламентарии будут простым и понятным языком. Также депутаты намерены чаще встречаться с избирателями на выездных приемах.
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