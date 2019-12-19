Парламент онлайн: белорусские депутаты будут отвечать на вопросы в соцсетях

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новый созыв парламента Беларуси будет активнее работать с обращениями граждан через соцсети, сообщает телеканал «МИР 24».

Отвечать на вопросы парламентарии будут простым и понятным языком, а не стандартными формами. Это поможет лучше разъяснять людям проводимую политику, а также ускорит решение проблем населения.

«Не нужно дожидаться какого-то срока решения вопроса. Ведь сроки указаны максимальные, когда ты обязан разобрать то или иное обращение. Разбор должен идти по мере появления обращения и решаться в максимально короткие сроки, реальные, чтобы решить вопрос, а не формально ответить на то или другое замечание заявителя», – указал член Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва Виктор Лискович.

Также депутаты намерены чаще встречаться с гражданами на выездных приемах.