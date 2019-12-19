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Парламент онлайн: белорусские депутаты будут отвечать на вопросы в соцсетях

20.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новый созыв парламента Беларуси будет активнее работать с обращениями граждан через соцсети, сообщает телеканал «МИР 24».

Отвечать на вопросы парламентарии будут простым и понятным языком, а не стандартными формами. Это поможет лучше разъяснять людям проводимую политику, а также ускорит решение проблем населения.

«Не нужно дожидаться какого-то срока решения вопроса. Ведь сроки указаны максимальные, когда ты обязан разобрать то или иное обращение. Разбор должен идти по мере появления обращения и решаться в максимально короткие сроки, реальные, чтобы решить вопрос, а не формально ответить на то или другое замечание заявителя», – указал член Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва Виктор Лискович.

Также депутаты намерены чаще встречаться с гражданами на выездных приемах.



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Отвечать на обращения граждан парламентарии будут простым и понятным языком. Также депутаты намерены чаще встречаться с избирателями на выездных приемах.
 
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