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Состоится профсоюзный прием граждан главным правовым инспектором труда Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса Гришутиной Софьей Васильевной

20.12.2019 — Разное | Новости Докшицы  
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Источник материала: Новости Докшицы

Состоится профсоюзный прием граждан главным правовым инспектором труда Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса Гришутиной Софьей Васильевной
26 декабря 2019 г. с 10-00 до 12-00 в ОАО «Бегомльское», г.п. Бегомль, ул. Кирова, 23, т. 3-31-41. Состоится профсоюзный прием граждан главным правовым инспектором труда Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса Гришутиной Софьей Васильевной по вопросам, касающимся разъяснений норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними правовых отношений.
Заранее вопросы можно задать в рабочие дни с 8-00 до 17-00 председателю
районного объединения профсоюзов Шульгат Ядвиге Иосифовне по телефону
5-06-82; МТС 8 – 029 511 66 23.

 
 
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