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Из-за утечки газа взорвался жилой дом в Филадельфии

20.12.2019 11:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Два человека стали жертвами взрыва в жилом доме в Филадельфии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за утечки газа взорвался жилой дом в Филадельфии

По предварительным данным, ЧП произошло из-за утечки газа. Взрывная волна повредила расположенные рядом строения –вспыхнул сильный пожар. Борьбу с огнём ведут несколько спасательных бригад.

Из-за утечки газа взорвался жилой дом в Филадельфии

Не исключается, что под обломками находятся другие люди и число жертв может возрасти.

Люди в материале: нет
 
 
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Новости США. Два человека стали жертвами взрыва в жилом доме в Филадельфии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По предварительным данным, ЧП произошло...
 
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