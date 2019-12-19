Конкурс «Мисс Америка» выиграла студентка-биохимик

Победительницей конкурса «Мисс Америка» стала студентка, изучающая биохимию, по имени Камилль Шрайер, пишет Time .

Уроженка штата Виргиния окончила бакалавриат по программе биохимии и системной биологии и собирается получить ученую степень в области фармацевтики.

Девушки – огонь. Кто из белорусок покорил конкурсы красоты в 2019 году? Подробнее

Шрайер также выиграла конкурс талантов, который является отдельной частью смотра. На нем она показала жюри каталитическое разрушение перекиси водорода.

Мероприятие проходило в штате Коннектикут. Конкурсантки боролись за стипендию 50 000 долларов и возможность в течение года продвигать различные социальные инициативы в качестве мисс Америки.

Годом ранее организаторы смотра заявили, что больше не будут оценивать женщин по внешности, и исключили из шоу дефиле участниц в купальниках.