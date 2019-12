Конкурс «Мисс Америка» выиграла студентка-биохимик

Победительницей конкурса «Мисс Америка» стала студентка, изучающая биохимию, по имени Камилль Шрайер, пишет Time .

Уроженка штата Виргиния окончила бакалавриат по программе биохимии и системной биологии и собирается получить ученую степень в области фармацевтики.

Шрайер также выиграла конкурс талантов, который является отдельной частью смотра. На нем она показала жюри каталитическое разрушение перекиси водорода.