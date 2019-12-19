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Конкурс «Мисс Америка» выиграла студентка-биохимик
20.12.2019 11:23 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Louisiana Hometown © /
Победительницей конкурса «Мисс Америка» стала студентка, изучающая биохимию, по имени Камилль Шрайер, пишет
Уроженка штата Виргиния окончила бакалавриат по программе биохимии и системной биологии и собирается получить ученую степень в области фармацевтики.
Шрайер также выиграла конкурс талантов, который является отдельной частью смотра. На нем она показала жюри каталитическое разрушение перекиси водорода.
Мероприятие проходило в штате Коннектикут. Конкурсантки боролись за стипендию 50 000 долларов и возможность в течение года продвигать различные социальные инициативы в качестве мисс Америки.
Годом ранее организаторы смотра заявили, что больше не будут оценивать женщин по внешности, и исключили из шоу дефиле участниц в купальниках.
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Louisiana Hometown © / кадр из youtube Победительницей конкурса «Мисс Америка» стала студентка, изучающая биохимию,...
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