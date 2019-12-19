ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Конкурс «Мисс Америка» выиграла студентка-биохимик

20.12.2019 11:23 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Конкурс «Мисс Америка» выиграла студентка-биохимик
Louisiana Hometown © / кадр из youtube

Победительницей конкурса «Мисс Америка» стала студентка, изучающая биохимию, по имени Камилль Шрайер, пишет Time.

Уроженка штата Виргиния окончила бакалавриат по программе биохимии и системной биологии и собирается получить ученую степень в области фармацевтики.

Конкурс «Мисс Америка» выиграла студентка-биохимик
Девушки – огонь. Кто из белорусок покорил конкурсы красоты в 2019 году?
Подробнее

Шрайер также выиграла конкурс талантов, который является отдельной частью смотра. На нем она показала жюри каталитическое разрушение перекиси водорода.

Мероприятие проходило в штате Коннектикут. Конкурсантки боролись за стипендию 50 000 долларов и возможность в течение года продвигать различные социальные инициативы в качестве мисс Америки.

Годом ранее организаторы смотра заявили, что больше не будут оценивать женщин по внешности, и исключили из шоу дефиле участниц в купальниках.

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Louisiana Hometown © / кадр из youtube Победительницей конкурса «Мисс Америка» стала студентка, изучающая биохимию,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Из-за утечки газа взорвался жилой дом в Филадельфии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
20.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика