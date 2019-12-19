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Стрельбу на Лубянке устроил 39-летний житель Московской области

20.12.2019 11:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. В Москве расследуют произошедший накануне у здания ФСБ инцидент со стрельбой. В квартире подозреваемого провели обыск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неизвестный стрелял из автомата у здания ФСБ на Лубянке

Стрельбу на Лубянке устроил 39-летний житель Московской области

По данным российских СМИ, стрельбу на улице Большая Лубянка устроил 39-летний житель Московской области. Мyжчина долгое время работал в охранных предприятиях.

Стрельбу на Лубянке устроил 39-летний житель Московской области

По уже подтверждённой информации, жертвой стрелявшего стал сотрудник спецслужбы, еще пятеро человек, в том числе один прохожий, получили ранения.

Стрельбу на Лубянке устроил 39-летний житель Московской области

Напомним, в результате перестрелки со спецназом нападавшего ликвидировали. Мотивы действий мужчины устанавливаются. 

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Новости России. В Москве расследуют произошедший накануне у здания ФСБ инцидент со стрельбой. В квартире подозреваемого провели обыск, сообщили в программе...
 
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