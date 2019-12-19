С начала года в Пинском районе зарегистрирована 121 кража

Источник материала: Полесская правда



Как рассказал корреспонденту pinsknews.by заместитель начальника Пинского РОВД Николай Чечун, по криминальной статистике, в Пинском районе кражи имущества составляют большую часть всех уголовных преступлений, и их доля в общей структуре преступности остается достаточно высока. По итогам 11 месяцев 2019 года на территории района зарегистрирована 121 кража имущества (в 2018 -156), 47 краж совершено из жилищ граждан (в 2018 — 69), из квартир и частных домов совершена 51 кража (в 2018 — 51).

Во избежание неблагоприятных ситуаций и для предупреждения краж имущества на территории Пинского района с 21 по 24 декабря 2019 года проводятся агитационно-профилактические мероприятия «Город под охраной» по предупреждению краж имущества и подбору под охрану объектов и жилых домов физических и юридических лиц.

Способов для проникновения в чужую квартиру, дом либо дачу существует много. Преступники идут на любые хитрости, чтобы нажиться на чужом имуществе, а замки, металлические двери и решетки не являются стопроцентной гарантией безопасности.

– Сегодня одним из самых надежных способов обезопасить свое имущество от преступных посягательств является установка охранной сигнализации, – отметил Николай Чечун. – При этом, подразделения Департамента охраны МВД Республики Беларусь, принимая под свою охрану дома, квартиры, дачи, гаражи, берут на себя всю ответственность по сохранности имущества. Высокая мобильность и техническая оснащенность позволяет нарядам групп задержания в короткие сроки прибывать в места поступления сигналов тревоги, не оставляя при этом никаких шансов для правонарушителей.

Замначальника подчеркнул, что помещения с личным имуществом граждан, оборудованные средствами сигнализации, принимаются под охрану, как на определенные часы суток, так и на любые сроки, когда владелец квартиры отсутствует. Постановка и снятие с охраны квартиры производится индивидуальным ключом. Тревожная сигнализация круглосуточно обеспечивает экстренный вызов наряда милиции любым членом вашей семьи при угрозе разбойных нападений, попытки проникновения незнакомых лиц в вашу квартиру.

В целях реализации мер по профилактике правонарушений, направленных против личной и имущественной безопасности граждан, а так же государственной политики в области защиты населения на Департамент охраны МВД Республики Беларусь возложены обязанности по оказанию физическим лицам на договорной основе следующих охранных услуг:

монтаж и наладка средств и систем охраны, установок видеонаблюдения (в удобное для заказчика время, рассрочка на оплату выполненных работ – 6 месяцев);

охрана жилых домов (помещений) физических лиц с использованием средств и систем охраны (абонентская плата от 8,75 рублей в месяц);

контроль средств и систем охраны (вне зоны реагирования нарядов ГЗ, абонентская плата 3,50 рублей);

прием сигналов тревоги систем тревожной сигнализации (0,59 коп в час).

Рекомендуем гражданам воспользоваться услугами Пинского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь по оборудованию охранной сигнализацией жилых домов и иных помещений граждан, а по любым вопросам, касающихся профилактики краж имущества и имеющейся информации о лицах их совершающих, обращаться в Пинский РОВД по тел. 31-70-25, 31-20-44, 102 либо 687-75-46. Предусмотрена льгота различным категориям граждан, а также рассрочка оплаты стоимости выполненных работ по оборудованию помещений с личным имуществом граждан сроком на 6 месяцев.