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С начала года в Пинском районе зарегистрирована 121 кража
20.12.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Во избежание неблагоприятных ситуаций и для предупреждения краж имущества на территории Пинского района с 21 по 24 декабря 2019 года проводятся агитационно-профилактические мероприятия «Город под охраной» по предупреждению краж имущества и подбору под охрану объектов и жилых домов физических и юридических лиц.
Способов для проникновения в чужую квартиру, дом либо дачу существует много. Преступники идут на любые хитрости, чтобы нажиться на чужом имуществе, а замки, металлические двери и решетки не являются стопроцентной гарантией безопасности.
Замначальника подчеркнул, что помещения с личным имуществом граждан, оборудованные средствами сигнализации, принимаются под охрану, как на определенные часы суток, так и на любые сроки, когда владелец квартиры отсутствует. Постановка и снятие с охраны квартиры производится индивидуальным ключом. Тревожная сигнализация круглосуточно обеспечивает экстренный вызов наряда милиции любым членом вашей семьи при угрозе разбойных нападений, попытки проникновения незнакомых лиц в вашу квартиру.
В целях реализации мер по профилактике правонарушений, направленных против личной и имущественной безопасности граждан, а так же государственной политики в области защиты населения на Департамент охраны МВД Республики Беларусь возложены обязанности по оказанию физическим лицам на договорной основе следующих охранных услуг:
Рекомендуем гражданам воспользоваться услугами Пинского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь по оборудованию охранной сигнализацией жилых домов и иных помещений граждан, а по любым вопросам, касающихся профилактики краж имущества и имеющейся информации о лицах их совершающих, обращаться в Пинский РОВД по тел. 31-70-25, 31-20-44, 102 либо 687-75-46. Предусмотрена льгота различным категориям граждан, а также рассрочка оплаты стоимости выполненных работ по оборудованию помещений с личным имуществом граждан сроком на 6 месяцев.
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> Как рассказал корреспонденту pinsknews.by заместитель начальника Пинского РОВД Николай Чечун, по криминальной статистике, в Пинском районе кражи имущества...
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