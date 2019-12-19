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«Реальный ЗОЖ»: победила минчанка, которая за 4 месяца сбросила почти 30 кг

20.12.2019 11:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Победителем конкурса «Реальный ЗОЖ» стала Наталья Самсоник: тренироваться начала с весом 117 кг — а спустя 11 месяцев весит 75 кг. GO.TUT.BY благодарит всех, кто присылал рассказы и участвовал в голосовании!


Фото: из личного архива героини

Наталья рассказала, что из-за лишнего веса у нее начались проблемы со здоровьем. Это убедило ее заняться спортом. 

— Я начала тренироваться с весом 117 кг. Через четыре месяца весила уже 88,8 кг (минус 28,2 кг), спустя 11 — 75 кг. Раньше носила 64-й размер, сейчас 48-й.


Фото: из личного архива героини

Первые девять месяцев Наталья занималась шесть раз в неделю. Четыре раза — с тренером по 2 часа, и перед каждой тренировкой 30 минут кардио. И два раза в неделю — кардиотренировки по полтора часа. 

Сейчас ее спорт — это занятия трижды в неделю с тренером, одна кардиотренировка и два урока танцев. 

— Питалась я три раза в день, без перекусов: много овощей, куриное филе, говядина, запеченная рыба, яйца (в виде омлета, вареные, яичница с овощами), гречневая и рисовая крупа, творог с фруктами (ананас, яблоко, арбуз, дыня, груша, грейпфрут), никакого алкоголя, никаких сладостей. И крепкий здоровый сон.

На тренировки Наталья тратила 720 рублей в месяц, а питание обходилось в 9-15 рублей в день. 

— Чувствую легкость, свободу, необыкновенный прилив энергии — и жалею, что не избавилась от лишнего веса раньше. Сейчас я могу делать то, о чем даже не мечтала 11 месяцев назад. 

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