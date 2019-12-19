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«Реальный ЗОЖ»: победила минчанка, которая за 4 месяца сбросила почти 30 кг
Источник материала: Tut.by
Победителем конкурса «
Наталья рассказала, что из-за лишнего веса у нее начались проблемы со здоровьем. Это убедило ее заняться спортом.
Первые девять месяцев Наталья занималась шесть раз в неделю. Четыре раза — с тренером по 2 часа, и перед каждой тренировкой 30 минут кардио. И два раза в неделю — кардиотренировки по полтора часа.
Сейчас ее спорт — это занятия трижды в неделю с тренером, одна кардиотренировка и два урока танцев.
— Питалась я три раза в день, без перекусов: много овощей, куриное филе, говядина, запеченная рыба, яйца (в виде омлета, вареные, яичница с овощами), гречневая и рисовая крупа, творог с фруктами (ананас, яблоко, арбуз, дыня, груша, грейпфрут), никакого алкоголя, никаких сладостей. И крепкий здоровый сон.
На тренировки Наталья тратила 720 рублей в месяц, а питание обходилось в 9-15 рублей в день.
— Чувствую легкость, свободу, необыкновенный прилив энергии — и жалею, что не избавилась от лишнего веса раньше. Сейчас я могу делать то, о чем даже не мечтала 11 месяцев назад.
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