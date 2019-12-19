Обеспечил 820 успешных боевых вылетов эскадрильи





Почетный участник различных патриотических мероприятий, проводимых в наем районе — участник советско-финской и Великой Отечественной войн, 100-летний юбиляр Петр Егорович Вардомацкий (на фото). В годы Великой Отечественной войны служил авиационным техником 909-го истребительного авиационного ордена Кутузова полка 130-й авиационной Инстербургской ордена Суворова истребительной авиационной дивизии. Штурмовал город-крепость Кенигсберг. Ныне — инженер-полковник в отставке.





Петр Егорович родился 8 апреля 1919 года в селе Новое Ртищево Толочинского района Витебской области, но потерялась метрика, поэтому мальчика определили к 1920-му г.р. Отец был крестьянин, ушел из жизни, когда Петру было 13 лет. В семье их было три брата: Павел (1918 г.р.), Петр (1919 г.р.) и Алексей (1920 г.р.) — все сражались на фронтах Великой Отечественной и вернулись живыми.

По материалам интернет, проект «Герои Родины Великой»

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