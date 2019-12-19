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На Радужной автомобиль столкнулся с МАЗ-ом. Очевидец рассказал и показал, как это было

20.12.2019 11:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло вечером, 19 декабря 2019 года в условиях сильного тумана и недостаточной видимости на трассе от ул. Радужной перед Каменецким кольцом (и когда уже ей дадут название).

На Радужной автомобиль столкнулся с МАЗ-ом. Очевидец рассказал и показал, как это было

Вот как описал ситуацию очевидец (он же автор видео):

- Пострадавших не видел, на заднем сиденье в детском кресле был маленький ребенок (не пострадал). Момент столкновения плохо виден, но заметно, что водитель МАЗа уходил от столкновения, водитель легковушки либо опрометчиво на обгон пошел, либо техническая неисправность выбросила его на встречку.

 
 
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  ДТП произошло вечером, 19 декабря 2019 года в условиях сильного тумана и недостаточной видимости на трассе от ул. Радужной перед Каменецким кольцом (и когда уже ей...
 
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