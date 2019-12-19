Не закрыл дверь и начал движение: в Гродно из маршрутки выпала женщина

Источник материала: Tut.by

В Гродно женщина выпала из маршрутного такси и получила травмы, сообщили в областной ГАИ.

Инцидент произошел на остановке «Кинотеатр Восток». 75-летняя женщина пыталась зайти в маршрутку, стала на подножку, взялась за входной поручень, но 29-летний водитель Mercedes начал отъезжать от остановки, не закрыв дверь, поэтому пассажирка выпала из авто на дорогу.

В результате ДТП женщина получила травмы. Действиям водителя будет дана правовая оценка.