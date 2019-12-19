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Не закрыл дверь и начал движение: в Гродно из маршрутки выпала женщина
Источник материала: Tut.by
В Гродно женщина выпала из маршрутного такси и получила травмы,
Инцидент произошел на остановке «Кинотеатр Восток». 75-летняя женщина пыталась зайти в маршрутку, стала на подножку, взялась за входной поручень, но 29-летний водитель Mercedes начал отъезжать от остановки, не закрыв дверь, поэтому пассажирка выпала из авто на дорогу.
В результате ДТП женщина получила травмы. Действиям водителя будет дана правовая оценка.
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В результате ДТП женщина получила травмы. Действиям водителя будет дана правовая оценка.
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