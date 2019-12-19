Второй этап конкурса профессионального мастерства «Учитель года Республики Беларусь»

Источник материала: Новости Дзержинска

В ноябре – декабре 2019 года в Минской области проходят мероприятия второго этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель года Республики Беларусь».

Конкурс становится ступенькой для профессионального роста каждого из участников в отдельности и мощным импульсом к развитию системы образования в целом.

Со времени проведения первого национального конкурса профессионального мастерства выработана, апробирована и оптимизирована единая модель его проведения, получившая отражение и в конкурсах районного уровня. Традиционно проводятся ведущие конкурсные мероприятия: представление и защита опыта педагогической деятельности, предварительно подготовленный урок (занятие) в незнакомом классе (группе) и урок (занятие)-экспромт, мини-урок на сцене, творческое самопредставление педагога.

В Несвижском, Клецком и Червенском районах профессиональные состязания завершены, состоялось подведение итогов конкурса и торжественное награждение победителей.











