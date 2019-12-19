ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Я просто патриот». Украинский футболист ответил на обвинения в нацизме

20.12.2019 11:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Украинский нападающий «Альбасете» Роман Зозуля отреагировал на оскорбления фанатов «Райо Вальекано» во время матча 20-го тура второго дивизиона чемпионата Испании, пишет lenta.ru.


Фото: Football.ua

Зозуля заявил, что сказанное о нем — неправда. «Я просто футболист и патриот Украины. Поддерживаю свою страну. Я аполитичен. Я получил поддержку от президента своей страны. Будет ли президент поддерживать нациста?» — задался вопросом он. Футболист поблагодарил команду за оказанную поддержку и добавил, что устал от оскорблений в свой адрес.

Напомним, весь первый тайм фанаты «Райо Вальекано» скандировали оскорбления в адрес нападающего, называя его нацистом. Из-за этого встреча была остановлена. Позднее президент Украины Владимир Зеленский заступился за футболиста, назвав его патриотом.

В 2017 году украинец перешел в «Райо Вальекано», однако из-за конфликта с фанатами был вынужден покинуть клуб, не проведя ни одного матча. Игроком «Альбасете» нападающий стал в 2017 году.

Фанаты уличили Зозулю в нацизме после того, как увидели публикации футболиста в социальных сетях. Среди фотографий, вызвавших недовольство у испанских болельщиков, был снимок Зозули рядом с портретом Степана Бандеры.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Поздравления с 80-летним юбилеем центральной районной больницы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
20.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика