«Я просто патриот». Украинский футболист ответил на обвинения в нацизме

Источник материала: Tut.by

Украинский нападающий «Альбасете» Роман Зозуля отреагировал на оскорбления фанатов «Райо Вальекано» во время матча 20-го тура второго дивизиона чемпионата Испании, пишет lenta.ru.



Фото: Football.ua

Зозуля заявил, что сказанное о нем — неправда. «Я просто футболист и патриот Украины. Поддерживаю свою страну. Я аполитичен. Я получил поддержку от президента своей страны. Будет ли президент поддерживать нациста?» — задался вопросом он. Футболист поблагодарил команду за оказанную поддержку и добавил, что устал от оскорблений в свой адрес.

Напомним, весь первый тайм фанаты «Райо Вальекано» скандировали оскорбления в адрес нападающего, называя его нацистом. Из-за этого встреча была остановлена . Позднее президент Украины Владимир Зеленский заступился за футболиста, назвав его патриотом.

В 2017 году украинец перешел в «Райо Вальекано», однако из-за конфликта с фанатами был вынужден покинуть клуб, не проведя ни одного матча. Игроком «Альбасете» нападающий стал в 2017 году.

Фанаты уличили Зозулю в нацизме после того, как увидели публикации футболиста в социальных сетях. Среди фотографий, вызвавших недовольство у испанских болельщиков, был снимок Зозули рядом с портретом Степана Бандеры.