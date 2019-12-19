«Через 5 лет счастливого брака муж заявил, что не любит и хочет жить один». Психолог отвечает читательнице

Источник материала: Tut.by

Читатели часто присылают нам истории о разладах и кризисах в личной жизни. Но еще хуже, когда все было гладко, и казалось, что семья идеальна. Пока муж не заявил, что это совсем не так и он хочет пожить отдельно, потому что уже давно разлюбил. Именно с этим столкнулась наша читательница. Как пережить эту ситуацию, рассказывает психолог.

Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из « Центра успешных отношений». Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».





— Мы с мужем живем вместе 5 лет. Поженились по большой любви. Все произошло быстро: по сути, конфетно-букетного периода у нас не было, так как жили в разных городах. Но решение приняли без сомнений — поженились и переехали в один город.

Как у всех, были и радости, и ссоры. За эти пять лет у мужа прекрасно сложилась карьера, он стал хорошо зарабатывать. Все есть, живем в достатке, летаем отдыхать.

Скоро собираемся переезжать в новую квартиру и тут он заявляет: «Чувства пропали, хочу пожить один».

В дальнейшем разговоре выяснилось, что он все это давно испытывает. Говорит, что любит, целует, а потом признается, что говорит это не от сердца. Мол, ты мне родной человек, но я не уверен, что хочу прожить с тобой всю жизнь.

Я просто убита. Мы всегда были идеальной парой для друзей, наша любовь была всем примером. Только вчера все было хорошо. И тут… «Нет чувств, мне нужно время». Не могу есть, не могу спать, постоянно ухожу в другую комнату, чтобы поплакать от души.





Мне очень плохо. Я не представляю жизни без него. Внутри все горит. Муж говорит, что не будет заводить новых отношений, пока я не найду себе мужчину достойного и не отпущу его полностью. У меня от этих слов в прямом смысле тело ломит — это больно и физически, и морально. Помогите, что делать?

Комментарий психолога:

Янина Коновко, психолог Центра успешных отношений



— Ваше письмо пронизано болью, горем, обидой. Услышать такие слова от любимого человека — очень тяжело. Очевидно, что что-то происходит внутри супруга, некий кризис, пересмотр приоритетов, ценностей. И для того, чтобы вам качественно помочь — не хватает информации.

Лучший вариант — начать посещать психолога, совместно и по одному. У всех процессов, происходящих в нашей жизни — всегда есть причина, ее важно понять. Чего-то не замечали вы в его поведении, что-то он замалчивал и не проговаривал. Для вас же сейчас важно проговаривать свои чувства, эмоции, обиды, злость, разочарование.

А еще важно понять — чего вы хотите сами в сложившейся ситуации: пробовать бороться за отношения или отпускать его и налаживать свою жизнь отдельно?

Помните о том, что у проживания горя (а разрыв с супругом — это безусловно горе) есть несколько стадий. Они не обязательно идут в этой последовательности, и даже могут накладываться одна на другую. Чтобы принять ситуацию, необходимо прожить все эти этапы.

«Отрицание» или «шок» — «нет, я не могу это поверить, только не со мной». Это временная защита. В этом состоянии вы как страус, который прячет голову в песок.

«Злость» — «Почему я? Это несправедливо». Раздражение, обвинение всех и себя.

«Торг» — «Давай поживем до Нового года, а там посмотрим», «давай сначала ремонт закончим (кредит выплатим)». Попытка отложить надвигающиеся изменения.

«Депрессия» — «Я ничего не хочу», «я самый несчастный человек в мире». Стадия вступает в силу, когда становится ясно, что изменения неизбежны.

«Принятие» — «Все будет хорошо», «я справлюсь с этим». На этой стадии есть возможность оценить перспективы, настроиться на положительное. Я желаю вам скорее и с наименьшими потерями прийти к этой стадии.