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«Через 5 лет счастливого брака муж заявил, что не любит и хочет жить один». Психолог отвечает читательнице
Источник материала: Tut.by
Читатели часто присылают нам истории о разладах и кризисах в личной жизни. Но еще хуже, когда все было гладко, и казалось, что семья идеальна. Пока муж не заявил, что это совсем не так и он хочет пожить отдельно, потому что уже давно разлюбил. Именно с этим столкнулась наша читательница. Как пережить эту ситуацию, рассказывает психолог.
— Мы с мужем живем вместе 5 лет. Поженились по большой любви. Все произошло быстро: по сути, конфетно-букетного периода у нас не было, так как жили в разных городах. Но решение приняли без сомнений — поженились и переехали в один город.
Как у всех, были и радости, и ссоры. За эти пять лет у мужа прекрасно сложилась карьера, он стал хорошо зарабатывать. Все есть, живем в достатке, летаем отдыхать.
Скоро собираемся переезжать в новую квартиру и тут он заявляет: «Чувства пропали, хочу пожить один».
В дальнейшем разговоре выяснилось, что он все это давно испытывает. Говорит, что любит, целует, а потом признается, что говорит это не от сердца. Мол, ты мне родной человек, но я не уверен, что хочу прожить с тобой всю жизнь.
Я просто убита. Мы всегда были идеальной парой для друзей, наша любовь была всем примером. Только вчера все было хорошо. И тут… «Нет чувств, мне нужно время». Не могу есть, не могу спать, постоянно ухожу в другую комнату, чтобы поплакать от души.
Мне очень плохо. Я не представляю жизни без него. Внутри все горит. Муж говорит, что не будет заводить новых отношений, пока я не найду себе мужчину достойного и не отпущу его полностью. У меня от этих слов в прямом смысле тело ломит — это больно и физически, и морально. Помогите, что делать?
Комментарий психолога:
— Ваше письмо пронизано болью, горем, обидой. Услышать такие слова от любимого человека — очень тяжело. Очевидно, что что-то происходит внутри супруга, некий кризис, пересмотр приоритетов, ценностей. И для того, чтобы вам качественно помочь — не хватает информации.
Лучший вариант — начать посещать психолога, совместно и по одному. У всех процессов, происходящих в нашей жизни — всегда есть причина, ее важно понять. Чего-то не замечали вы в его поведении, что-то он замалчивал и не проговаривал. Для вас же сейчас важно проговаривать свои чувства, эмоции, обиды, злость, разочарование.
А еще важно понять — чего вы хотите сами в сложившейся ситуации: пробовать бороться за отношения или отпускать его и налаживать свою жизнь отдельно?
Помните о том, что у проживания горя (а разрыв с супругом — это безусловно горе) есть несколько стадий. Они не обязательно идут в этой последовательности, и даже могут накладываться одна на другую. Чтобы принять ситуацию, необходимо прожить все эти этапы.
«Отрицание» или «шок» — «нет, я не могу это поверить, только не со мной». Это временная защита. В этом состоянии вы как страус, который прячет голову в песок.
«Злость» — «Почему я? Это несправедливо». Раздражение, обвинение всех и себя.
«Торг» — «Давай поживем до Нового года, а там посмотрим», «давай сначала ремонт закончим (кредит выплатим)». Попытка отложить надвигающиеся изменения.
«Депрессия» — «Я ничего не хочу», «я самый несчастный человек в мире». Стадия вступает в силу, когда становится ясно, что изменения неизбежны.
«Принятие» — «Все будет хорошо», «я справлюсь с этим». На этой стадии есть возможность оценить перспективы, настроиться на положительное. Я желаю вам скорее и с наименьшими потерями прийти к этой стадии.
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«Через 5 лет счастливого брака муж заявил, что не любит и хочет жить один». Психолог отвечает читательнице
Читатели часто присылают нам истории о разладах и кризисах в личной жизни. Но еще хуже, когда все было гладко, и казалось, что семья идеальна. Пока муж не заявил, что...
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