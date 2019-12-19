Вот это объем! Что нельзя носить женщинам с пышными бедрами

Источник материала: Аргументы и факты

Благодаря Ким Кардашьян объемные бедра уже давно перестали быть причиной комплексов и поводом для слез. Многие представительницы прекрасного пола наоборот стараются сделать все возможное, чтобы добавить себе несколько заветных сантиметров, как у популярной инста-дивы. Однако если вы неправильно подбираете одежду, то вместо эффекта «вау!» легко можно добиться эффекта «какой кошмар!» Дизайнер, эксперт по моде и стилю Мила Марсель объясняет, какую одежду точно не стоит носить обладательницам пышных бедер.

1. Скинни, кюлоты и прочие неприятности

Многие обладательницы пышных бедер, как правило, допускают одну и ту же ошибку — они пытаются спрятать их за еще более объемными и бесформенными брюками. Но хочу вас огорчить, эта затея абсолютно точно обречена на провал. Также к неудачным моделям для таких женщин можно отнести скинни и кюлоты. Первые слишком облегают, вторые не подходят из-за своей длины. Что же носить? Все просто — лучше приобрести классические брюки прямого кроя, которые будут хорошо на вас сидеть. И желательно, чтобы они были максимально простыми, без каких-либо акцентов, поскольку наша задача — отвлечь внимание от проблемной зоны (а если мы имеем в виду чрезмерно объемные бедра, то это все-таки проблема) и перевести его на верхнюю часть тела. Например, у вас может быть блуза с глубоким V-образным вырезом, крупное украшение или платок на шее. Вариантов масса.

2. Неудачный верх

Чтобы вы ни надели — тунику, блузу, свитер, пуховик, — главное, чтобы одежда не заканчивалась на самом широком месте ваших бедер. Это исказит пропорции тела. Горизонтальная линия, созданная той или иной вещью, наоборот, должна находиться на самом узком месте, например на талии.

3. Отделка, которая «толстит»

Если у вас пышные бедра, будьте особенно осторожны с отделкой на брюках, джинсах или по низу кофты, лучше вообще обойтись без какого-либо декора и акцентов. Крупные пуговицы, широкие карманы и фурнитура тоже попадают под запрет, если только они не располагаются на верхней части вашего образа, например на блузе, куда и должны быть прикованы взгляды окружающих.

4. Эффект «сладкой ваты»

Многие из нас любят сладкую вату, но я убеждена, что мало кто хочет быть на нее похожим. Увы, когда женщина с довольно пышными бедрами надевает тоненькую шпильку, она получает именно такой эффект. Это некрасиво. В такой ситуации лучше отдать предпочтение широкому, устойчивому каблуку, который будет гармонично смотреться с вашим объемным низом.

5. Цвет провала

Еще один прием, который точно стоит взять на заметку всем обладательницам «попы как у Ким»: используйте цвет, чтобы сбалансировать верх и низ. Как это работает? Брюки и юбку лучше носить либо темной цветовой гаммы, либо нейтральной, а верхнюю часть нашего образа — наоборот, светлую или яркую. Таким образом мы переносим акцент с пышных бедер на другую часть нашего тела.

6. Неправильный oversize

Многие любят ругать oversize, он якобы не подходит обладательницам маленького роста или женщинам с пышными бедрами. Я же уверена, что проблемы с этим кроем появляются только в том случае, если вы его неправильно носите. Давайте еще раз вспомним про горизонтальную линию, о которой я сказала выше, поскольку этим правилом нужно руководствоваться и при выборе пуховика oversize. Она не должна проходить на широкой части бедер! Отдавайте предпочтение длинным моделям. Кстати, это касается любой верхней одежды: она как минимум должна заканчиваться на уровне коленей, а еще лучше — ниже.

7. «Бусики», «клатчик» и маленькая сумочка

Объемные бедра у женщины автоматически означают, что у нее не должно быть мелких аксессуаров, потому что они просто затеряются на ее фоне. Неважно о чем идет речь, о бусах или сумке, выбирайте размер, который привлечет к себе внимание, иначе вы будете выглядеть нелепо. Крупные колье, большие сумки, объемные платки и шарфы — это то, что вам нужно.