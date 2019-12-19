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Где и когда будет работать резиденция Деда Мороза в Горецком районе
20.12.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
С 26 по 28 декабря в Горецком районе будет работать резиденция Деда Мороза. Расположится она в
В развлекательной программе — квест «В поисках мешка Деда Мороза», новогодний хоровод вокруг елки, сладкий стол и другие сюрпризы.
Цена билета – 10 рублей
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С 26 по 28 декабря в Горецком районе будет работать резиденция Деда Мороза. Расположится она в агроусадьбе «Холмогоры», в десяти километрах от города. В...
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