Где и когда будет работать резиденция Деда Мороза в Горецком районе

Источник материала: Горецкий вестник

С 26 по 28 декабря в Горецком районе будет работать резиденция Деда Мороза. Расположится она в агроусадьбе «Холмогоры» , в десяти километрах от города.







В развлекательной программе — квест «В поисках мешка Деда Мороза», новогодний хоровод вокруг елки, сладкий стол и другие сюрпризы.

Цена билета – 10 рублей