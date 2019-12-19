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Зафиксировано рекордно быстрое смещение полюсов Земли

20.12.2019 12:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Исследователи выпустили обновленные данные по смещению северного магнитного полюса Земли, согласно которым скорость его движения неожиданно возросла. Об этом сообщается на сайте Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), пишет Lenta.ru.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

Специалисты отмечают, что со времени своего открытия в 1831 году северный магнитный полюс переместился на 2250 километров. Он дрейфует, как правило, с медленной скоростью, однако в последние годы полюс ускорился до рекордных 55 километров в год. Самые последние данные прогнозируют, что его движение в направлении России замедлится до 40 километров в год, однако скорость все равно останется высокой.

Национальные центры экологической информации США и Британская геологическая служба выпустили обновленную версию Всемирной магнитной модели (WMM2010), которая показывает положение полюсов в определенные моменты времени и районы, где работа компасов может быть ненадежной. WMM обновляется каждые пять лет, однако в этом году новую версию выпустили раньше. Причиной стала необычная скорость дрейфа, из-за которой модель устарела быстрее.

Исследователи мало знают о процессах, происходящих в металлическом ядре Земли, которые могли стать причиной дрейфа северного магнитного полюса. Однако ученые полагают, что переворота магнитных полюсов в ближайшем будущем не случится, поскольку в этом случае их скорость должна быть намного больше.

 
 
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В последние годы полюс ускорился до рекордных 55 километров в год.
 
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