ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Юнас Энрот покинул минское «Динамо»

20.12.2019 12:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Шведский голкипер Юнас Энрот покинул «Динамо-Минск». Контракт расторгнут по обоюдному согласию, сообщает сайт клуба.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

 Энрот провёл 134 матча в стане «зубров» с коэффициентом надежности 2,51 и 91,2% отраженных бросков. В текущем сезоне голкипер сыграл в 30 матчах (89,1%). Юнас Энрот переписал несколько клубных рекордов, в том числе по количеству матчей среди голкиперов (134), побед среди голкиперов (39) и продолжительности сухой серии (166:07). В текущем сезоне Юнас дважды сыграл на ноль, а также отдал две голевых передачи.

Энрот признавался голкипером недели КХЛ в октябре 2017 года. В сезонах 2017/18 и 2018/19 Юнас был назван лучшим игроком «Динамо» по версии болельщиков.

– Нам непросто далось это решение, – рассказал генеральный директор ХК «Динамо-Минск» Дмитрий Басков. – Мы благодарны Юнасу за большой отрезок истории клуба, связанный с его выступлением, но сейчас нам хотелось бы двигаться дальше.

В ближайшей перспективе планируем больше игровой практики дать белорусским вратарям. Александр Осипков постепенно восстанавливается после травмы, в расположение команды вернулся из «молодежки» Никита Толопило. Впереди минский чемпионат мира 2021 года, и вопрос о том, кто будет защищать ворота нашей сборной, открыт.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 2
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Контракт расторгнут по обоюдному согласию.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Обнаженка из-за отчаяния». Ксения Собчак написала пост о женщинах за сорок и разозлила других звезд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
20.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика