Юнас Энрот покинул минское «Динамо»

Источник материала: Tut.by

Шведский голкипер Юнас Энрот покинул «Динамо-Минск». Контракт расторгнут по обоюдному согласию, сообщает сайт клуба.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Энрот провёл 134 матча в стане «зубров» с коэффициентом надежности 2,51 и 91,2% отраженных бросков. В текущем сезоне голкипер сыграл в 30 матчах (89,1%). Юнас Энрот переписал несколько клубных рекордов, в том числе по количеству матчей среди голкиперов (134), побед среди голкиперов (39) и продолжительности сухой серии (166:07). В текущем сезоне Юнас дважды сыграл на ноль, а также отдал две голевых передачи.

Энрот признавался голкипером недели КХЛ в октябре 2017 года. В сезонах 2017/18 и 2018/19 Юнас был назван лучшим игроком «Динамо» по версии болельщиков.

– Нам непросто далось это решение, – рассказал генеральный директор ХК «Динамо-Минск» Дмитрий Басков. – Мы благодарны Юнасу за большой отрезок истории клуба, связанный с его выступлением, но сейчас нам хотелось бы двигаться дальше.

В ближайшей перспективе планируем больше игровой практики дать белорусским вратарям. Александр Осипков постепенно восстанавливается после травмы, в расположение команды вернулся из «молодежки» Никита Толопило. Впереди минский чемпионат мира 2021 года, и вопрос о том, кто будет защищать ворота нашей сборной, открыт.