"Беларусь 1" агитирует за "интеграцию" и пугает штурмом Дворца республики

А ещё снова вспомнил про детей и политика Павла Северинца.





Журналист государственного телеканала Алексей Волков рассказывает о плюсах интеграции и подчёркивает, что разговор ведётся только об экономике:





“Отмена роуминга, единый Налоговый кодекс, рынок энергоносителей - всего 31 дорожная карта говорит об экономике. А ведь даже в пресловутом договоре о создании Союзного государства красной линией через весь текст идет мысль: Минск и Москва — равные партнеры”.





Штурм Дворца Республики

По мнению журналиста госсми хорошая идея интеграции тонет в оскорбительных криках и плакатах, не говоря уже о попытке штурма:





“Причем Дворца республики, который, в общем-то, ни при чем, да и активистов не пускала милиция на ступеньки хотя бы потому, что — это знаковое для страны здание, и оно, всегда под охраной. Не говоря даже о том, что сама Октябрьская площадь не входит в число разрешенных для проведения мероприятий такого рода”.





Хайп Северинца

Досталось в очередной раз и политику Павлу Северинцу. Сперва риторически спросили почему такие люди как он выводят людей на акции и вводят в заблуждение, да и вообще не могут толком сформулировать из-за чего протестуют. Напомнили о предупреждении со стороны ГУВД:





“Лидера белорусских христианских демократов предупредили в канун опять же христианских светлых праздников — не нарушайте закон, долго закрывать глаза, тем более, когда на улицах много детей и семей отдыхающих от суеты - на беззаконие не будут”.





А в конце и вовсе обвинили в попытке “хайпануть” и заработать политические очки на “острой теме”.





Ранее ряд других государственных СМИ опубликовали статьи и сюжеты о предыдущих акциях 7 и 8 декабря и предупредили об опасности акции 20 декабря.







