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В новогодние праздники назначаются дополнительные поезда через станцию «Слуцк»
20.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В связи с ожидаемым увеличение пассажиропотока в праздничные дни Белорусская железная дорога вводит дополнительные рейсы, в том числе проходящие через Слуцк.
25 и 31 декабря, а также 1, 2, 6 и 7 января назначаются:
2 и 7 января назначается:
3 и 8 января назначается:
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В связи с ожидаемым увеличение пассажиропотока в праздничные дни Белорусская железная дорога вводит дополнительные рейсы, в том числе проходящие через Слуцк.
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