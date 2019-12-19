В новогодние праздники назначаются дополнительные поезда через станцию «Слуцк»

Источник материала: Слуцк Город

В связи с ожидаемым увеличение пассажиропотока в праздничные дни Белорусская железная дорога вводит дополнительные рейсы, в том числе проходящие через Слуцк.

25 и 31 декабря, а также 1, 2, 6 и 7 января назначаются:

Осиповичи-Солигорск (отправление из Осиповичей в 12:07, прибытие в Слуцк в 14:29)

Солигорск-Осиповичи (отправление из Слуцка в 17:28, прибытие в Осиповичи в 19:45)

2 и 7 января назначается:

Осиповичи-Солигорск (отправление из Осиповичей в 21:30, прибытие в Слуцк в 23:36)

3 и 8 января назначается:

Солигорск-Осиповичи (отправление из Слуцка в 4:28, прибытие в Осиповичи в 6:50)

Подробную информацию можно получить в билетных кассах или по телефону 105.



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