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В Минске появился памятник белорусскому эго

20.12.2019 13:09 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске появился памятник белорусскому эго
TUT.by

В Минске появилась маленькая скульптура, символизирующая белорусское эго. Человечек в лидских кедах меняет «сия» на «ь», как бы намекая: «Беларусь — это не Белоруссия».

Идейные вдохновители - владельцы бара на Зыбицкой Евгений Метелица и Денис Анцявичюс. Вместо памятника белорусскому эго на улице могли появиться скульптура пани Парникель либо памятник мельнице, которая раньше стояла примерно на этом же месте. Но горожане проголосовали именно за эго.  

Высота скульптуры — 15 сантиметров. Её оборудовали лупой, чтобы каждый мог рассмотреть мелкие детали. А установленные камеры видеонаблюдения уберегут работу от хулиганов.

В Минске появился памятник белорусскому эго
Фото: TUT.BY.

Евгений Метелица рассказал:

— Эго — это та часть человеческой личности, которую люди воспринимают как свое «Я». Это про вещи, которые для нас важны, мы их отстаиваем. Где бы ни был белорус и как бы не определяли наш край местные карты, мы объясняем, как правильно пишется название нашей страны.

Мастер Станислав Никонович создавал памятник две недели. На работу ушло полтора килограмма бронзы. Стену рядом со скульптурой расписала художница Зоя Луцевич.

 
Теги: Минск
 
 
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Скульптура находится на стене Зыбицкой, 6, рядом с баром «На дне».
 
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