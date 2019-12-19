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В здании завода «Горизонт» открылось кафе Grillman. И вот как оно выглядит

20.12.2019 13:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На этой неделе в здании завода «Горизонт» по адресу Машерова, 11 открылось кафе Grillman. Показываем новое место, название которого вам может быть знакомо по шатру, что работал в «Песочнице». И публикуем цены в меню, чтобы понимать, сколько денег с собой нужно иметь для трапезы.


Открыли новое заведение общепита в Минске и хотите, чтобы о нем рассказали? Пишите на afisha@tutby.com с пометкой «Новое заведение». Это бесплатно.

Grillman специализируется, как вы могли понять по названию, на блюдах на гриле. Вместе с тем — и на паназиатской кухне. Но не только. В меню — бургеры, супы, салаты, стейки и ребра.



Некоторые цены из меню:

ребра копченые с печенным в травах картофелем, битым огурцом и соусом (420 г.) — 16 рублей; стейк филе-миньон на печеном перце с горчицей (370 г.) — 22 рубля; суп Фо бо (700 г.) — 10 рублей; суп Том Ям (500 г.) — 14 рублей.

теплый салат с ростбифом на гриле (400 г) — 15 рублей; салат цезарь с куриной грудкой и вспененным рисом (300 г.) — 14 рублей; бургер с говяжьей котлетой (300 г.) — 12 рублей.




Grillman работает на Машерова, 11 (как фудтрак, как шатер, а теперь еще и как кафе) с 12.00 до 23.00.

Чем заняться в Минске ночью? Здесь собраны вечеринки на любой вкус

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Теги: Минск
 
 
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На этой неделе в здании завода «Горизонт» по адресу Машерова, 11 открылось кафе Grillman. Показываем новое место, название которого вам может быть знакомо по шатру,...
 
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