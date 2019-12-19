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В здании завода «Горизонт» открылось кафе Grillman. И вот как оно выглядит
Источник материала: Tut.by
На этой неделе в здании завода «Горизонт» по адресу Машерова, 11 открылось кафе Grillman. Показываем новое место, название которого вам может быть знакомо по шатру, что работал в «Песочнице». И публикуем цены в меню, чтобы понимать, сколько денег с собой нужно иметь для трапезы.
Grillman специализируется, как вы могли понять по названию, на блюдах на гриле. Вместе с тем — и на паназиатской кухне. Но не только. В меню — бургеры, супы, салаты, стейки и ребра.
Некоторые цены из меню:
ребра копченые с печенным в травах картофелем, битым огурцом и соусом (420 г.) — 16 рублей; стейк филе-миньон на печеном перце с горчицей (370 г.) — 22 рубля; суп Фо бо (700 г.) — 10 рублей; суп Том Ям (500 г.) — 14 рублей.
теплый салат с ростбифом на гриле (400 г) — 15 рублей; салат цезарь с куриной грудкой и вспененным рисом (300 г.) — 14 рублей; бургер с говяжьей котлетой (300 г.) — 12 рублей.
Grillman работает на Машерова, 11 (как фудтрак, как шатер, а теперь еще и как кафе) с 12.00 до 23.00.
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На этой неделе в здании завода «Горизонт» по адресу Машерова, 11 открылось кафе Grillman. Показываем новое место, название которого вам может быть знакомо по шатру,...
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