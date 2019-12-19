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Арендовали для вечеринки. Автобус с молодёжью упал с обрыва в Колумбии

20.12.2019 12:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Колумбии. Пассажирский автобус упал в реку в Колумбии: пострадали, как минимум, 10 человек,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошёл на северо-западе страны. В салоне находилась компания людей, которая арендовала автобус для того, чтобы устроить предновогоднюю вечеринку.

Арендовали для вечеринки. Автобус с молодёжью упал с обрыва в Колумбии

По предварительной информации, водитель не справился с управлением транспортного средства, в результате чего оно и рухнуло с обрыва. На месте происшествия работают экстренные службы. Ведётся расследование.

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Новости Колумбии. Пассажирский автобус упал в реку в Колумбии: пострадали, как минимум, 10 человек,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент...
 
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