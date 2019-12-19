Арендовали для вечеринки. Автобус с молодёжью упал с обрыва в Колумбии

Источник материала: СТВ

Новости Колумбии. Пассажирский автобус упал в реку в Колумбии: пострадали, как минимум, 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошёл на северо-западе страны. В салоне находилась компания людей, которая арендовала автобус для того, чтобы устроить предновогоднюю вечеринку.





По предварительной информации, водитель не справился с управлением транспортного средства, в результате чего оно и рухнуло с обрыва. На месте происшествия работают экстренные службы. Ведётся расследование.