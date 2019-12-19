|
Хацкевич возглавил команду из второго по силе дивизиона России
Источник материала: Tut.by
Белорусский специалист Александр Хацкевич будет главным тренером волгоградского «Ротора».
Александр Хацкевич ранее работал с минским «Динамо», юношеской и национальной сборными Беларуси, «Витебском», киевским «Динамо», а также в тренерском штабе сборной Украины.
«Ротор» является лидером первенства Футбольной национальной лиги. В активе команды 52 очка в 25 матчах, «Ротор» на один балл опережает московское «Торпедо» и на два — подмосковные «Химки». Следующий матч в рамках чемпионата команда проведет с «Нефтехимиком». Встреча состоится 9 марта 2020 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский специалист Александр Хацкевич будет главным тренером волгоградского «Ротора».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)