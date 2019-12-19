Хацкевич возглавил команду из второго по силе дивизиона России

Источник материала: Tut.by

Белорусский специалист Александр Хацкевич будет главным тренером волгоградского «Ротора».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Александр Хацкевич ранее работал с минским «Динамо», юношеской и национальной сборными Беларуси, «Витебском», киевским «Динамо», а также в тренерском штабе сборной Украины.

«Ротор» является лидером первенства Футбольной национальной лиги. В активе команды 52 очка в 25 матчах, «Ротор» на один балл опережает московское «Торпедо» и на два — подмосковные «Химки». Следующий матч в рамках чемпионата команда проведет с «Нефтехимиком». Встреча состоится 9 марта 2020 года.