Статкевича хотели отравить? Политик чуть не умер от странной аллергии

О странной истории, произошедней с ним накануне, Николай Статкевич сообщил в Фейсбуке.





"Вчера многие прислали мне поздравления с именинами или годовщиной Площади-2010. Благодарен за все, кроме последнего "поздравления".





Поздно вечером у меня началась очень быстрая и острая аллергическая реакция. Начался отек дыхательных путей. Жена врач. Не медлила ни минуты - нашла в домашней аптечке анталлегенный препарат для инъекций, разломила капсулу и дала выпить. Остановила процесс до приезда "скорой".





Девочки, что приехали, сделали инъекции - спасибо им. От госпитализации я отказался.





Не знаю, как ко мне добрались, но в случайность этого инцидента именно в такой день не верю. Раньше такого со мной никогда не случалось. Обычное пищевое отравление исключаю - ел за несколько часов перед этим и только ранее испытанную мной еду.









Да и главное - не первый это такой случай. В начале лета в Швеции острая и очень опасная аллергическая реакция с такими же симптомами вдруг появилась у Владимира Некляева после визита одного якобы белорусского эмигранта.



