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Статкевича хотели отравить? Политик чуть не умер от странной аллергии
Источник материала: Партизан
Оппозиционный политик Николай Статкевич вчера вынужден был вызывать скорую. Но не исключено, что остался жив он благодаря тому, что его жена - врач.
О странной истории, произошедней с ним накануне, Николай Статкевич сообщил в Фейсбуке.
"Вчера многие прислали мне поздравления с именинами или годовщиной Площади-2010. Благодарен за все, кроме последнего "поздравления".
Поздно вечером у меня началась очень быстрая и острая аллергическая реакция. Начался отек дыхательных путей. Жена врач. Не медлила ни минуты - нашла в домашней аптечке анталлегенный препарат для инъекций, разломила капсулу и дала выпить. Остановила процесс до приезда "скорой".
Девочки, что приехали, сделали инъекции - спасибо им. От госпитализации я отказался.
Не знаю, как ко мне добрались, но в случайность этого инцидента именно в такой день не верю. Раньше такого со мной никогда не случалось. Обычное пищевое отравление исключаю - ел за несколько часов перед этим и только ранее испытанную мной еду.
Да и главное - не первый это такой случай. В начале лета в Швеции острая и очень опасная аллергическая реакция с такими же симптомами вдруг появилась у Владимира Некляева после визита одного якобы белорусского эмигранта.
Причин для пищевого отравления у него не нашли. После моих настойчивых и долгих просьб через два месяца Владимир Прокофьевич сделал анализы на химическое отравление. В его крови медики обнаружили вещества, которые свидетельствуют в пользу именно этой версии", -
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Оппозиционный политик Николай Статкевич вчера вынужден был вызывать скорую. Но не исключено, что остался жив он благодаря тому, что его жена - врач.
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