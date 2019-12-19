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Статкевича хотели отравить? Политик чуть не умер от странной аллергии

20.12.2019 12:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Оппозиционный политик Николай Статкевич вчера вынужден был вызывать скорую. Но не исключено, что остался жив он благодаря тому, что его жена - врач.

Статкевича хотели отравить? Политик чуть не умер от странной аллергии
О странной истории, произошедней с ним накануне, Николай Статкевич сообщил в Фейсбуке.

"Вчера многие прислали мне поздравления с именинами или годовщиной Площади-2010. Благодарен за все, кроме последнего "поздравления".

Поздно вечером у меня началась очень быстрая и острая аллергическая реакция. Начался отек дыхательных путей. Жена врач. Не медлила ни минуты - нашла в домашней аптечке анталлегенный препарат для инъекций, разломила капсулу и дала выпить. Остановила процесс до приезда "скорой".

Девочки, что приехали, сделали инъекции - спасибо им. От госпитализации я отказался.

Не знаю, как ко мне добрались, но в случайность этого инцидента именно в такой день не верю. Раньше такого со мной никогда не случалось. Обычное пищевое отравление исключаю - ел за несколько часов перед этим и только ранее испытанную мной еду.


Да и главное - не первый это такой случай. В начале лета в Швеции острая и очень опасная аллергическая реакция с такими же симптомами вдруг появилась у Владимира Некляева после визита одного якобы белорусского эмигранта.

Причин для пищевого отравления у него не нашли. После моих настойчивых и долгих просьб через два месяца Владимир Прокофьевич сделал анализы на химическое отравление. В его крови медики обнаружили вещества, которые свидетельствуют в пользу именно этой версии", - написал Стакевич
 
 
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Оппозиционный политик Николай Статкевич вчера вынужден был вызывать скорую. Но не исключено, что остался жив он благодаря тому, что его жена - врач.
 
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