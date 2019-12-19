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Дмитрий Цыкунов: «Женская команда РЦОП – это фактически национальная команда Республики Беларусь по настольному теннису»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске 19 декабря завершился первый тур командного чемпионата страны по настольному теннису в высшей лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На протяжении четырех дней друг с другом сражались 16 команд: по 8 мужских и 8 женских.
Этот турнир – заключительный республиканский у взрослых спортсменов в 2019 году. Участие в чемпионате приняли сильнейшие спортсмены нашей страны и лидеры национальной сборной.
Дмитрий Цыкунов, главный секретарь соревнований:
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Дмитрий Цыкунов: «Женская команда РЦОП – это фактически национальная команда Республики Беларусь по настольному теннису»
Новости Беларуси. В Минске 19 декабря завершился первый тур командного чемпионата страны по настольному теннису в высшей лиге, сообщили в программе...
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