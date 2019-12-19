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Дмитрий Цыкунов: «Женская команда РЦОП – это фактически национальная команда Республики Беларусь по настольному теннису»

20.12.2019 12:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске 19 декабря завершился первый тур командного чемпионата страны по настольному теннису в высшей лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На протяжении четырех дней друг с другом сражались 16 команд: по 8 мужских и 8 женских.

Дмитрий Цыкунов: «Женская команда РЦОП – это фактически национальная команда Республики Беларусь по настольному теннису»

Этот турнир – заключительный республиканский у взрослых спортсменов в 2019 году. Участие в чемпионате приняли сильнейшие спортсмены нашей страны и лидеры национальной сборной.

Дмитрий Цыкунов: «Женская команда РЦОП – это фактически национальная команда Республики Беларусь по настольному теннису»

Дмитрий Цыкунов, главный секретарь соревнований:
Например, женская команда РЦОП – это фактически национальная команда Республики Беларусь по настольному теннису, где играют все наши ведущие спортсмены: Дарья Триголос, Надежда Богданова, Алина Никитченко, Екатерина Боровок, которые в январе будут бороться за олимпийскую путевку в Португалии.

Дмитрий Цыкунов: «Женская команда РЦОП – это фактически национальная команда Республики Беларусь по настольному теннису»


Надежда Богданова, участница команды РЦОП:
Всегда можно лучше. Сейчас, может быть, не в очень хорошей форме, но что могла, выиграла. Конкуренция сейчас слабее, чем была раньше. Раньше было больше сильных соперников, но есть 2-3 команды, с которыми непросто сражаться.

Дмитрий Цыкунов: «Женская команда РЦОП – это фактически национальная команда Республики Беларусь по настольному теннису»


Ожидаемо победителями первого тура и у мужчин, и у женщин стали представители Республиканского центра олимпийской подготовки. Однако чемпион страны будет известен только по завершении трех туров. Второй этап турнира запланирован на весну 2020 года.

Люди в материале: Дмитрий Цыкунов, Надежда Богданова
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске 19 декабря завершился первый тур командного чемпионата страны по настольному теннису в высшей лиге, сообщили в программе...
 
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