Самый большоя строительный магазин открылся в Минске

Источник материала: Myfin

Фото: ОМА

Больше 55 тысяч товаров

На 12 тысячах кв.м. покупателей ждут более 55 тысяч товаров (не только строительных) – вот две главные цифры, озвученные на торжественном открытии генеральным директором компании ОМА Стефаном Адамом Мерта.

– В этом магазине использованы все самые современные решения и практики продаж строительных гипермаркетов. Я рад, что первый мой год в роли генерального директора завершается таким большим открытием. Я уверен, что гипермаркет будет очень успешным, – здесь можно найти все ответы на вопросы о строительстве, ремонте, даче, саде-огороде, – сказал Мерта на открытии.

По словам генерального директора ОАО «Стройтрест №7» Бориса Шермана, открытие стало в прямом смысле долгожданным: «Сегодняшний вовсе не зимний солнечный день дает нам намек на то, что мы еще весной должны были закончить это современное здание и пригласить покупателей», – сказал он.

Не только стройматериалы

На просторах магазина-гиганта тысячи товаров для строительства, ремонта и обустройства дома, садоводства, модульные кухни, бытовая техника и многое другое. Уже там выставлены новые коллекции обоев, керамической плитки, светильников, ковров, сантехники, мебели для ванных комнат, строительных материалов, электроинструментов, профессиональных инструментов, товары для декора дома и создания уюта, товары для бани, сада и огорода, кухни и бытовой техники. Есть также отделы косметики и детских игрушек. Часть товаров демонстрируются в мини шоу-румах с современными дизайнерскими решениями.

«Покупка под ключ»

Фишкой торгового объекта станет сервис «Покупка под ключ». По желанию клиента товар доставят до подъезда, или же поднимут на этаж. Если понадобится самому сделать ремонт – предложат прокат инструментов, если нет – на помощь придут бригады строителей-монтажников, выполняющие более 140 видов работ и услуг.



Узнать цены на услуги и сделать заказ можно прямо в гипермаркете, все работы выполняются по договору с предоставлением гарантии. В «ОМА Боровая», как и в других магазинах сети, действуют скидки по программам лояльности: для новоселов, профессиональных строителей-мастеров, есть накопительная дисконтная программа. Также в магазине действует программа рассрочки до 20 месяцев.

Виртуальная реальность на кухне

Концепцию нового магазина разработала международная команда из Польши, Литвы, Беларуси, Украины и России сделавшая ставку на проверенные западнее Буга приемы и методы. В магазине будет представлено множество сервисов: готовые решения интерьеров, кухонь и ванных комнат, инсталляции с образцами и способами установки/монтажа сложных систем, студия подбора цвета и колеровки краски.

Надев очки виртуальной реальности, прямо в отделе можно посмотреть, как будет выглядеть кухня с новой плиткой или гостиная с выбранными вами обоями.

Особо стоит сказать об отделе кухонь, где будут представлены уже готовые модульные решения – если они вам понравятся, то комплект доставят по адресу в тот же день. Если нет – с помощью дизайнера вы соберете свою кухню нужного цвета и наполнения.

Инвестиции и окупаемость



В ближайшее время в Беларуси ждут прихода «Леруа Мерлен» – уже в марте следующего года на месте авторынка «Ждановичи» откроется гипермаркет этой сети, известной своей агрессивной ценовой политикой. На вопрос корреспондента Myfin.by о сроках ожидаемой окупаемости самого большого строительного магазина в Беларуси, генеральный директор компании ОМА заявил, что она стандартна для подобных объектов, – 5-7 лет.

На очереди Гомель

Хотя ОМА намерена расширяться и открывать в Минске новые «гиперы», в следующем году приоритетом компании будет региональное развитие: «Мы работаем над тем, чтобы открыть в Минске еще несколько гипермаркетов, но пока нашей целью является расширение сети за счет областных городов. В следующем году планируется открытие трех точек в стране (мы делаем ставку на гипермаркеты), и первым будет магазин в Гомеле. Мы понимаем, что у строительного ритейла скоро многое изменится, на Западе это уже произошло, но пока наш концепт не меняется – будем открывать большие магазины», – подытожил Стефан Адам Мерта.

Минский магазин будет работать с 7:00 до 22:00 без выходных. В честь открытия сегодня гостей ждет праздник с сюрпризами и подарками. Начало торжественного мероприятия в 12:00. Всем покупателям обещают большие скидки, а развлекательная программа включит в себя лазерное шоу, которое начнется в 18:00.