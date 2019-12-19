|
Бит бьет. ЛСП выпустил новый трек
Источник материала: Tut.by
Белорусская группа ЛСП выпустила новый трек «Амнезия». Это совместная работа с российским рэп-исполнителем Pharaoh. Ждем клип?
«Амнезия» — не первая совместная запись музыкантов. В 2016 году ЛСП и Pharaoh уже работали вместе, результатом работы стала EP «Кондитерская». В нее вошли шесть треков.
Напомним, что в марте ЛСП выпустили анимированное видео на песню
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская рэп-группа ЛСП выпустила совместный трек «Амнезия» с российским исполнителем Pharaoh. Послушать его можно на всех цифровых площадках.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)