Бит бьет. ЛСП выпустил новый трек

Источник материала: Tut.by

Белорусская группа ЛСП выпустила новый трек «Амнезия». Это совместная работа с российским рэп-исполнителем Pharaoh. Ждем клип?

«Амнезия» — не первая совместная запись музыкантов. В 2016 году ЛСП и Pharaoh уже работали вместе, результатом работы стала EP «Кондитерская». В нее вошли шесть треков.

Напомним, что в марте ЛСП выпустили анимированное видео на песню «Автоплей» и ролик на трек «Золотой мальчик» . Летом у группы появился клип на свежак «Никогда» и видео «Парень с блока» , в котором Олег — обычный парень из района, который слушает Коржа. Известно, что сейчас ЛСП работают над новым альбомом.

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