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Банк ВТБ (Беларусь) представил новую программу кредитования для малого бизнеса ВТБ-Партнер

20.12.2019 13:38 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

​Банк ВТБ (Беларусь) представил новую программу кредитования для малого бизнеса «ВТБ-Партнер»

«Новая программа кредитования предоставляет ряд преимуществ для наших партнеров: сокращение дебиторской задолженности и повышение качества финансовой отчетности, гарантированное получение оплаты за товары и услуги, а также увеличение количества покупателей и объемов продаж. При этом покупатели партнера могут оформить кредит на очень привлекательных условиях - 0,0001% годовых, предоставив минимальный пакет документов», - отметила Ольга Рубец, начальник отдела разработки и поддержки продуктов для среднего и малого бизнеса.

В программе кредитования участвуют покупатели с объемом годовой выручки до 4 млн долларов США в эквиваленте. Банк удерживает вознаграждение c текущего счета партнера в зависимости от условий сотрудничества.

*партнерский материал

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут принять участие в новой программе кредитования ВТБ-Партнер : банк ВТБ (Беларусь) предоставит покупателям...
 
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