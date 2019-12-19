Источник материала: Myfin

​Банк ВТБ (Беларусь) представил новую программу кредитования для малого бизнеса «ВТБ-Партнер»

«Новая программа кредитования предоставляет ряд преимуществ для наших партнеров: сокращение дебиторской задолженности и повышение качества финансовой отчетности, гарантированное получение оплаты за товары и услуги, а также увеличение количества покупателей и объемов продаж. При этом покупатели партнера могут оформить кредит на очень привлекательных условиях - 0,0001% годовых, предоставив минимальный пакет документов», - отметила Ольга Рубец, начальник отдела разработки и поддержки продуктов для среднего и малого бизнеса.



В программе кредитования участвуют покупатели с объемом годовой выручки до 4 млн долларов США в эквиваленте. Банк удерживает вознаграждение c текущего счета партнера в зависимости от условий сотрудничества.