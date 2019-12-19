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Банк ВТБ (Беларусь) представил новую программу кредитования для малого бизнеса ВТБ-Партнер
Источник материала: Myfin
«Новая программа кредитования предоставляет ряд преимуществ для наших партнеров: сокращение дебиторской задолженности и повышение качества финансовой отчетности, гарантированное получение оплаты за товары и услуги, а также увеличение количества покупателей и объемов продаж. При этом покупатели партнера могут оформить кредит на очень привлекательных условиях - 0,0001% годовых, предоставив минимальный пакет документов», - отметила Ольга Рубец, начальник отдела разработки и поддержки продуктов для среднего и малого бизнеса.
В программе кредитования участвуют покупатели с объемом годовой выручки до 4 млн долларов США в эквиваленте. Банк удерживает вознаграждение c текущего счета партнера в зависимости от условий сотрудничества.
*партнерский материал
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