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На родительском собрании на важные темы

20.12.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Приглашать работников Дзержинского РОЧС на родительские собрание в учреждения образования стало уже доброй и хорошей традицией. Так, заместитель начальника отдела по идеологической работе и кадровому обеспечению Дмитрий Александрович Дергай провел встречу с родителями в ГУО «Демидовичский УПК».

Основной темой родительского собрания стала профилактика детской гибели и травматизма от различных чрезвычайных ситуаций в том числе и от пожаров. Конечно, особый акцент при беседе был уделен правилам поведения в период рождественских и новогодних праздников.

С целью предупреждения несчастных случаев и в рамках акции «Безопасный Новый год» спасатели призвали родителей не оставлять детей дома, не разрешать им баловаться со спичками и электроприборами, обучать, особенно малолетних, правилам безопасности, действиям в случае пожара.

– Если хотите научить ребенка правилам безопасности, прежде всего, выполняйте их сами, - отметил Дмитрий Александрович.

Также спасатель остановился на возможности поступления детей в учреждения образования МЧС, последних тенденциях вступительных кампаний, а также о престижности профессии спасателя.



 
 
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Приглашать работников Дзержинского РОЧС на родительские собрание в учреждения образования стало уже доброй и хорошей традицией. Так,...
 
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