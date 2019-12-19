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Декабрьские метаморфозы – в субботу ожидается до 10 градусов тепла

20.12.2019 13:56 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Декабрьские метаморфозы – в субботу ожидается до 10 градусов тепла

фото: replyua.net

Погода в выходные, как прогнозируют синоптики, будет не по-зимнему и влажной.

До 10 градусов тепла ожидается в Беларуси в субботу, 21 декабря, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью осадкой не будет, а вот днем пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах могут наблюдаться туман, слабый гололед. Ветер будет дуть с юга и юго-востока, днем его порывы составят до 14 м/с.

Температура ночью – одного 1 градуса ниже нуля до 5 градусов тепла. Днем ожидается 3-8 тепла, а по юго-западу страны – до 10 градусов.

 
 
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Погода в выходные, как прогнозируют синоптики, будет не по-зимнему и влажной.
 
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