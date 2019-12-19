|
Афанасьева о Бузовой: «Такой человек, по меньшей мере, достоин уважения»
Источник материала: СТВ
Певица откровенно рассказала о себе, своей работе и коллегах в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Вадим Щеглов:
Инна Афанасьева:
Вадим Щеглов:
Инна Афанасьева:
Потому что, понимаете, если бы она просто лежала на диване и говорила: «Ой, ребята, такая красивая жизнь! Вот мне вот сейчас 100 миллионов лайков пришло! И я – королева жизни!» Она-то работает! И для того, чтобы быть популярной, она пашет, я бы сказала. Поэтому такой человек, по меньшей мере, достоин уважения.
Также в интервью Инна Афанасьева рассказала:
– что думает о группе «Ленинград» и мате в песнях
– как беременная выступала в Москве и её жалел Кобзон
– почему нельзя говорить плохо о бывших супругах
– актуален ли сейчас формат «Славянского базара»
– какие напитки обязательно должны быть в её гримёрке
Смотрите 22 декабря в 21.15 на РТР-Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Певица откровенно рассказала о себе, своей работе и коллегах в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Время меняется. Есть не совсем талантливые артисты,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)