Снега не жди: туман и дожди. Погода до Нового года

Туман, плюсовая температура, дожди и гололед ожидаются в Беларуси в ближайшую неделю.

Об этом сообщает Белгидрометцентр.

Так, с 21 декабря до 24 декабря синоптики обещают по ночам от - 1 до +7 градусов тепла и днем – от +3 до +10. Во все эти дни, скорее всего, по республике пройдут кратковременные дожди, а ночью – туманы. На дорогах возможна гололедица.

25 и 26 декабря будет немного холоднее, на большей территории страны – снова дожди, а в четверг (26 декабря) ночью будет до -2 градусов. Гололедица и мокрый снег.

О том, выпадет ли на Новый год снег, на сайте Белгидромета ничего не сказано. Это будет известно ближе к датам.

оссийский сайт gismeteo.ru показывает более холодную погоду в Беларуси: от -1 ночью со снегом 28 декабря до -8 ночью 30 декабря, 31 – от -5 ночью до +2 со снегом. А 1 и 2 января – мокрый снег и дождь, от -2 до +1.

Метеорологи отмечают превышение климатических норм в Беларуси в декабре на 3-10 градусов.