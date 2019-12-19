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Снега не жди: туман и дожди. Погода до Нового года
Источник материала: БДГ
Туман, плюсовая температура, дожди и гололед ожидаются в Беларуси в ближайшую неделю.
Об этом
Так, с 21 декабря до 24 декабря синоптики обещают по ночам от - 1 до +7 градусов тепла и днем – от +3 до +10. Во все эти дни, скорее всего, по республике пройдут кратковременные дожди, а ночью – туманы. На дорогах возможна гололедица.
25 и 26 декабря будет немного холоднее, на большей территории страны – снова дожди, а в четверг (26 декабря) ночью будет до -2 градусов. Гололедица и мокрый снег.
О том, выпадет ли на Новый год снег, на сайте Белгидромета ничего не сказано. Это будет известно ближе к датам.
оссийский сайт
Метеорологи отмечают превышение климатических норм в Беларуси в декабре на 3-10 градусов.
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Туман, плюсовая температура, дожди и гололед ожидаются в Беларуси в ближайшую неделю. Об этом сообщает Белгидрометцентр.
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