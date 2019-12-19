Доллар упал до минимума с начала месяца

Текущую неделю белорусский рубль завершил ослаблением к корзине валют на всего на 0,04%, а с начала декабря уже на 1,19%.





Курс доллара снизился на 0,0050 BYN до 2,0997 BYN/USD и завершил неделю в отрицательной зоне, но лишь на −0,0011 BYN.





Американец сегодня по итогам торгов на БВФБ упал на минимум за 23 дня. С начала месяца доллар подешевел на 0,0089 BYN.





Кус евро упал на 0,0067 BYN до 2,3346 BYN/EUR, оказавшись на минимуме за 18 дней.





С начала декабря европейская валюта подорожала на 0,0139 BYN, хотя текущую неделю завершила падением на 0,0124 BYN.





Российский рубль дорожает уже четвёртый день подряд. Сегодня курс российской валюты вырос на 0,0018 BYN до 3,3688 BYN/100 RUB, поднявшись до максимума за 623 дня.





Выше текущего уровня стоимость российского рубля не поднималась с торгов 6 апреля 2018 года, когда за сотню российских рублей на бирже предлагали 3,3945 BYN/100 RUB.





По итогам уходящей недели RUB подорожал на 0,0096 BYN, а с начала месяца его курс подскочил на 0,0781 BYN.





Итоги недели 16—20 декабря на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль подешевел к валютной корзине, но смог укрепиться к доллару и евро:





доллар −0,05%;

евро −0,53%;

российский рубль +0,29%;





валютная корзина +0,04%.









Центробанк России

Перед выходными Банк России опустил официальный курс доллара на завтра на 12 копеек до 62,4071 RUB/USD и официальный курс евро на завтра на 21 копейку до 69,3780 RUB/EUR.





Доллар оказался на минимуме за 16,5 месяца с 1 августа 2018 года.





Евро упал на минимум почти за 23 месяца с 15 января 2019 года.