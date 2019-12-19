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Игорь Луцкий: «Нужно чувствовать каждого работника, нужно к каждому подходить индивидуально»
Источник материала: СТВ
Каким должен быть руководитель, обсуждали в программе
Игорь Луцкий, генеральный директор телеканала СТВ:
Это очень важный аспект. И мне кажется, что этому, не только профессиональным качествам, а именно этому нужно побольше внимания уделять. Психология отношений в коллективе: то есть нужно чувствовать каждого работника, нужно к каждому подходить индивидуально. Вот если будет такое отношение руководителя, то и в коллективе будет всё складываться. И я думаю, что и профессионально каждый будет расти.
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Каким должен быть руководитель, обсуждали в программе «В обстановке мира». «Профессионализм, образованность, порядочность и неуспокоенность». Каким должен быть...
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