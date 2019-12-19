«Хищные птицы» названы самым ожидаемым фильмом 2020 года

Источник материала: Tut.by

Киноресурс IMDb опубликовал список самых ожидаемых фильмов 2020 года. Рейтинг возглавили «Хищные птицы» с Марго Робби.



Кадр из фильма «Хищные птицы»

На первом месте оказалась картина Кэти Янь «Хищные птицы», в которой группа супергероинь противостоит преступному лидеру Черной Маске. Главные роли исполнили Марго Робби, Джерни Смоллетт-Белл и другие.

Вторым самым ожидаемым фильмом названа работа Джеффа Фаулера «Соник в кино», основанная на серии видеоигр Sonic the Hedgehog. Тройку замывает боевик Джозефа Косински «Топ Ган: Мэверик», являющийся продолжением фильма «Лучший стрелок» с Томом Крузом. Действие картины происходит спустя 34 года после событий в первом фильме.

В десятку наиболее ожидаемых также вошли киноленты «Не время умирать» Кэри Фукунаги, «Черная вдова» Кейт Шортланд, «Мулан» Ники Каро, «Чудо-женщина: 1984» Пэтти Дженкинс, «Дюна» Дени Вильнева, «King's Man: Начало» Мэттью Вона и «Форсаж 9» Джастина Лина.