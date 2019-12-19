ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Хищные птицы» названы самым ожидаемым фильмом 2020 года

20.12.2019 14:13 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Киноресурс IMDb опубликовал список самых ожидаемых фильмов 2020 года. Рейтинг возглавили «Хищные птицы» с Марго Робби.


Кадр из фильма «Хищные птицы»

На первом месте оказалась картина Кэти Янь «Хищные птицы», в которой группа супергероинь противостоит преступному лидеру Черной Маске. Главные роли исполнили Марго Робби, Джерни Смоллетт-Белл и другие.

Вторым самым ожидаемым фильмом названа работа Джеффа Фаулера «Соник в кино», основанная на серии видеоигр Sonic the Hedgehog. Тройку замывает боевик Джозефа Косински «Топ Ган: Мэверик», являющийся продолжением фильма «Лучший стрелок» с Томом Крузом. Действие картины происходит спустя 34 года после событий в первом фильме.

В десятку наиболее ожидаемых также вошли киноленты «Не время умирать» Кэри Фукунаги, «Черная вдова» Кейт Шортланд, «Мулан» Ники Каро, «Чудо-женщина: 1984» Пэтти Дженкинс, «Дюна» Дени Вильнева, «King's Man: Начало» Мэттью Вона и «Форсаж 9» Джастина Лина.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Киноресурс IMDb опубликовал список самых ожидаемых фильмов 2020 года. Рейтинг возглавили «Хищные птицы» с Марго Робби.
 
Новости дня
Новости разные
 
Снега не жди: туман и дожди. Погода до Нового года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
20.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика