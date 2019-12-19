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На зимних каникулах в Гродненской области оздоровятся 8 тыс. детей
20.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Гродненской области на зимних каникулах планируют оздоровить свыше 8 тыс. детей. Часть из них познавательно проведут время в лагерях с круглосуточным пребыванием, сообщили корреспонденту
Оздоровление на базе таких лагерей считается наиболее эффективным. Правда, если ранее в регионе оздоровительные лагеря с круглосуточным пребыванием открывались лишь на летних каникулах, то в этом году решено в качестве эксперимента организовать их работу и в другие сезоны. Первый подобный лагерь для 35 детей работал на осенних каникулах в Мостовском районе.
«Опыт признан положительным. На зимних каникулах в лагерях с круглосуточным пребыванием оздоровятся около 150 человек. Помимо Мостовского района аналогичный лагерь откроется на базе санаторной школы в агрогородке Поречье под Гродно», — рассказали в главном управлении образования.
Лагерь «Зим-АРТ»
Немало интересных мероприятий готовят в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи для тех, кто будет отдыхать в пришкольных лагерях или проводить время с семьей. Например, в областном Дворце творчества каждый день будут работать творческие мастерские, запланировано множество тематических мастер-классов.
Поучаствуют школьники и в мероприятиях акции «Наши дети». В программу работы лагерей включены экскурсии к самым значимым историческим и архитектурным объектам региона и, конечно, встречи с Дедом Морозом. Усадьбы новогоднего волшебника открыты практически во всех районах области.
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В Гродненской области на зимних каникулах планируют оздоровить свыше 8 тыс. детей. Часть из них познавательно проведут время в лагерях с круглосуточным...
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