На зимних каникулах в Гродненской области оздоровятся 8 тыс. детей

Источник материала: Вороновская газета





В Гродненской области на зимних каникулах планируют оздоровить свыше 8 тыс. детей. Часть из них познавательно проведут время в лагерях с круглосуточным пребыванием, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении образования Гродненского облисполкома.

Оздоровление на базе таких лагерей считается наиболее эффективным. Правда, если ранее в регионе оздоровительные лагеря с круглосуточным пребыванием открывались лишь на летних каникулах, то в этом году решено в качестве эксперимента организовать их работу и в другие сезоны. Первый подобный лагерь для 35 детей работал на осенних каникулах в Мостовском районе.

«Опыт признан положительным. На зимних каникулах в лагерях с круглосуточным пребыванием оздоровятся около 150 человек. Помимо Мостовского района аналогичный лагерь откроется на базе санаторной школы в агрогородке Поречье под Гродно», — рассказали в главном управлении образования.

Лагерь «Зим-АРТ» в Поречье будет профильным . Он соберет около 100 талантливых и одаренных школьников со всей области. Отдохнут здесь победители и призеры творческих конкурсов и активисты олимпиадного движения. Время дети проведут не только с пользой для здоровья. На каждый день запланированы занятия по различным направлениям в зависимости от сферы интересов: от вокала и английского и китайского языка до веб-дизайна и робототехники.

Немало интересных мероприятий готовят в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи для тех, кто будет отдыхать в пришкольных лагерях или проводить время с семьей. Например, в областном Дворце творчества каждый день будут работать творческие мастерские, запланировано множество тематических мастер-классов.

Поучаствуют школьники и в мероприятиях акции «Наши дети». В программу работы лагерей включены экскурсии к самым значимым историческим и архитектурным объектам региона и, конечно, встречи с Дедом Морозом. Усадьбы новогоднего волшебника открыты практически во всех районах области.

https://www.belta.by