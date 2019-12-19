ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На зимних каникулах в Гродненской области оздоровятся 8 тыс. детей

20.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

На зимних каникулах в Гродненской области оздоровятся 8 тыс. детей

В Гродненской области на зимних каникулах планируют оздоровить свыше 8 тыс. детей. Часть из них познавательно проведут время в лагерях с круглосуточным пребыванием, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении образования Гродненского облисполкома.

Оздоровление на базе таких лагерей считается наиболее эффективным. Правда, если ранее в регионе оздоровительные лагеря с круглосуточным пребыванием открывались лишь на летних каникулах, то в этом году решено в качестве эксперимента организовать их работу и в другие сезоны. Первый подобный лагерь для 35 детей работал на осенних каникулах в Мостовском районе.

«Опыт признан положительным. На зимних каникулах в лагерях с круглосуточным пребыванием оздоровятся около 150 человек. Помимо Мостовского района аналогичный лагерь откроется на базе санаторной школы в агрогородке Поречье под Гродно», — рассказали в главном управлении образования.

Лагерь «Зим-АРТ» в Поречье будет профильным. Он соберет около 100 талантливых и одаренных школьников со всей области. Отдохнут здесь победители и призеры творческих конкурсов и активисты олимпиадного движения. Время дети проведут не только с пользой для здоровья. На каждый день запланированы занятия по различным направлениям в зависимости от сферы интересов: от вокала и английского и китайского языка до веб-дизайна и робототехники.

Немало интересных мероприятий готовят в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи для тех, кто будет отдыхать в пришкольных лагерях или проводить время с семьей. Например, в областном Дворце творчества каждый день будут работать творческие мастерские, запланировано множество тематических мастер-классов.

Поучаствуют школьники и в мероприятиях акции «Наши дети». В программу работы лагерей включены экскурсии к самым значимым историческим и архитектурным объектам региона и, конечно, встречи с Дедом Морозом. Усадьбы новогоднего волшебника открыты практически во всех районах области.

https://www.belta.by

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродненской области на зимних каникулах планируют оздоровить свыше 8 тыс. детей. Часть из них познавательно проведут время в лагерях с круглосуточным...
 
Новости дня
Новости разные
 
Доллар упал до минимума с начала месяца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
20.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика