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В США показали на видео испытания новой противолодочной ракеты

20.12.2019 14:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ВМС США опубликовал материалы с недавних учений в Персидском заливе, на которых показал пуски управляемых ракет MK-60 Griffin. С помощью этого боеприпаса американцы планируют бороться с большим количеством мелких надводных целей — таких, как иранские боевые катера, пишет defence-blog.

По словам пресс-службы флота, учения показали, что корабли способны эффективно защищаться от угроз, связанных с атаками малых катеров. Таким образом, обеспечивать безопасность на море в зоне ответственности командования ВМС США станет проще.

В учениях приняли участие пять патрульных кораблей передового развертывания ВМС США и три патрульных катера.

В течение многих лет большой проблемой для США были иранские быстроходные малые суда, мешающие судоходству в Персидском заливе. Используя «тактику роя», Иран размещал в море множество небольших катеров, которые тяжело и дорого было поражать обычным оружием, а сами они могли вместе нанести серьезный урон. Так, 4 декабря целых 20 иранских катеров сопроводили авианосец США «Авраам Линкольн» в Ормузском проливе.

 
 
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Как ни странно, борьба с небольшими катерами является для флота США большой проблемой.
 
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