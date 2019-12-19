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В США показали на видео испытания новой противолодочной ракеты
Источник материала: Tut.by
ВМС США
По словам пресс-службы флота, учения показали, что корабли способны эффективно защищаться от угроз, связанных с атаками малых катеров. Таким образом, обеспечивать безопасность на море в зоне ответственности командования ВМС США станет проще.
В учениях приняли участие пять патрульных кораблей передового развертывания ВМС США и три патрульных катера.
В течение многих лет большой проблемой для США были иранские быстроходные малые суда, мешающие судоходству в Персидском заливе. Используя «тактику роя», Иран размещал в море множество небольших катеров, которые тяжело и дорого было поражать обычным оружием, а сами они могли вместе нанести серьезный урон. Так, 4 декабря целых 20 иранских катеров
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Как ни странно, борьба с небольшими катерами является для флота США большой проблемой.
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