ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Средние цены от 12 рублей». В Минске развернулись ёлочные базары

20.12.2019 14:24 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Первые ёлочные базары 20 декабря развернулись в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Средние цены от 12 рублей». В Минске развернулись ёлочные базары

По государственным ценам приобрести новогоднее дерево можно по двум адресам: на улицах Притыцкого и Багратиона.

«Средние цены от 12 рублей». В Минске развернулись ёлочные базары

К примеру, столичный лесхоз порадует ассортиментом на любой вкус: ёлки, сосны, зелёные и голубые, срубленные и даже в кадках. Новые партии пушистых красавиц поступают два раза в день.

«Средние цены от 12 рублей». В Минске развернулись ёлочные базары


Наталья Мисюк, инженер по охране и защите леса:
Средние цены от 12 рублей, а деревья в кадках  от 21 рубля и выше. Также у нас существует акция «Сохрани символ праздника», когда елки по весне высаживают либо у себя на участке, либо можно поучаствовать в ежегодной акции «Неделя леса». Тем самым мы сохраняем рост деревьев.

Зелёный горошек к Новому году подорожает?

«Средние цены от 12 рублей». В Минске развернулись ёлочные базары

Массово ёлочные базары в Минске начнут открываться 22 декабря. Цену товара и время работы определят сами продавцы. Дополнить праздничное настроение новогодней покупкой можно будет вплоть до 31 декабря.

Люди в материале: Наталья Мисюк
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Первые ёлочные базары 20 декабря развернулись в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По государственным ценам приобрести...
 
Новости дня
Новости разные
 
Телеграм-канал: Гуцериев избавлялся от недвижимости в России и скупал в Лондоне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
20.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика