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«Средние цены от 12 рублей». В Минске развернулись ёлочные базары
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Первые ёлочные базары 20 декабря развернулись в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По государственным ценам приобрести новогоднее дерево можно по двум адресам: на улицах Притыцкого и Багратиона.
К примеру, столичный лесхоз порадует ассортиментом на любой вкус: ёлки, сосны, зелёные и голубые, срубленные и даже в кадках. Новые партии пушистых красавиц поступают два раза в день.
Массово ёлочные базары в Минске начнут открываться 22 декабря. Цену товара и время работы определят сами продавцы. Дополнить праздничное настроение новогодней покупкой можно будет вплоть до 31 декабря.
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Новости Беларуси. Первые ёлочные базары 20 декабря развернулись в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По государственным ценам приобрести...
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