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Третий этап акции «Безопасный Новый год» прошел на рынке города Буда-Кошелево

20.12.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Работники Буда-Кошелевского РОЧС совместно с Дедом Морозом-спасателем провели третий этап акции «Безопасный Новый год!» на городском рынке.

С покупателями проводилась профилактическая беседа по основам безопасности жизнедеятельности и викторина «Сделай свой праздник безопасным!». А Дед Мороз поздравлял с наступающими новогодними и рождественскими праздниками, желал безопасного Нового года и еще раз напоминал о том, что не стоит пренебрегать правилами пожарной безопасности, а в качестве подарка дарил наглядно-изобразительную продукцию по безопасности жизнедеятельности.

Третий этап акции «Безопасный Новый год» прошел на рынке города Буда-Кошелево
Третий этап акции «Безопасный Новый год» прошел на рынке города Буда-Кошелево
Третий этап акции «Безопасный Новый год» прошел на рынке города Буда-Кошелево
Третий этап акции «Безопасный Новый год» прошел на рынке города Буда-Кошелево
Третий этап акции «Безопасный Новый год» прошел на рынке города Буда-Кошелево
Третий этап акции «Безопасный Новый год» прошел на рынке города Буда-Кошелево
Третий этап акции «Безопасный Новый год» прошел на рынке города Буда-Кошелево

Подготовила Галина ГОРБАЧ

Фото РОЧС

 
 
Ссылка на источник 47
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Работники Буда-Кошелевского РОЧС совместно с Дедом Морозом-спасателем провели третий этап акции «Безопасный Новый год!» на городском рынке. С...
 
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