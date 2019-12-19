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Тепло и дождливо — погода в Горках на выходные
20.12.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Чуть больше недели осталось до Нового года. А на улице по-прежнему пасмурно, тепло и без снега. Такую погоду на выходные обещают синоптики.
В субботу, 21 декабря, ожидается ветер, температура воздуха составит +2…4 °С.
22 декабря потеплеет до +6 и будет дождливо.
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Чуть больше недели осталось до Нового года. А на улице по-прежнему пасмурно, тепло и без снега. Такую погоду на выходные обещают синоптики. В субботу, 21 декабря,...
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