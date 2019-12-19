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Предновогодняя ярмарка и столичные литераторы в пабе. Куда сходить в выходные в Витебске

20.12.2019 14:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два выходных дня в «ТриО» будет работать ярмарка, на которой можно купить подарки к Новому году. Праздничную тему продолжает выставка елочного антиквариата в ратуше. А тем, кто любит литературу, нужно заглянуть на огонек в «Торвальд»: в гости к нам приедут столичные звезды — писатель Альгерд Бахаревич и поэтесса Юля Тимофеева.

Вечар вольнай літаратуры


Альгерд Бахарэвіч і Юля Цімафеева

Дзе: арт-паб «Торвальд» (вул. Талстога, 1)

Калі: 21 снежня, 18.30

Уваход: вольны

Пісьменнік Альгерд Бахарэвіч прэзэнтуе сваю апошнюю кнігу — «Мае дзевяностыя», прысвечаную 90-м гадам мінулага стагоддзя. Распавядзе таксама пра расійскую версію рамана «Сабакі Эўропы», якая выйшла ў маскоўскім выдавецтве «Время» і трапіла ў шорт-ліст преміі «Большая книга». І, вядома, пачытае ўрыўкі з гэтых кніжак.

Юля Цімафеева выступіць з прэзэнтацыяй новых выданняў серыі «Паэты планеты». У яе перакладзе прагучаць творы амерыканскага паэта Уолта Уітмэна, кніга якога выйшла летась, а таксама паэткі Энхедуанны, якая пісала вершы-гімны. А яшчэ Юля Цімафеева прачытае ўласныя вершы з апошніх зборнікаў.

Сустрэчу завяршыць дыскусія пра сучасную літаратуру.

Інфалінія: +375 33 399−99−20.

Предновогодняя ярмарка


Фото: vk.com/triomall

Где: «ТриО» (пр. Строителей, 15в)

Когда: 21−22 декабря, с 11.00 д0 19.00

Вход: свободный

В «ТриО» два выходных дня будет работать ярмарка ремесленников, где можно купить новогодние подарки близким и друзьям. Более 60 мастеров представят огромное количество изделий ручной работ. Пройдут творческие мастер-классы.

Выставка антикварных елочных игрушек


Иллюстративный снимок. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Где: краеведческий музей (ул. Ленина, 36)

Когда: до 15 января

Билеты: взрослым — 2 рубля, детям — рубль

На выставке из частной коллекции витеблянки Натальи Ковалевой представлены елочные игрушки из советского прошлого. Кстати, коллекционер — учитель по образованию, но в совершенстве овладела техникой реставрации таких хрупких предметов как елочные украшения.

Хороших выходных!

 
 
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