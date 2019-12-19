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В связи с указом Президента снова изменился график работы паспортного стола и ГАИ

20.12.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Ранее SG со ссылкой на пресс-службу МВД Беларуси сообщал, что отделения по гражданству и миграции, а также МРЭО ГАИ переносят рабочий день со 2 января на 30 декабря. Эта информация стала не актуальной после подписания Александром Лукашенко указа о закреплении 2 января выходным днём.

На сайте МВД опубликован новый график работы подразделений: МРЭО ГАИ (межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел), а также отделений по гражданству и миграции в предпраздничные дни 24 и 31 декабря 2019 будут работать по сокращённому графику - до 16:00.

В выходные дни 25 декабря 2019 года, 1, 2, 6 и 7 января 2020 года прием граждан в ГАИ и «паспортных столах» осуществляться не будет.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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На сайте МВД опубликован новый график работы отделов внутренних дел. Подразделения МРЭО ГАИ, а также отделений по гражданству и миграции в предпраздничные дни.
 
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