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В связи с указом Президента снова изменился график работы паспортного стола и ГАИ
20.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Ранее SG со ссылкой на пресс-службу МВД Беларуси
На сайте МВД опубликован новый график работы подразделений: МРЭО ГАИ (межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел), а также отделений по гражданству и миграции в предпраздничные дни 24 и 31 декабря 2019 будут работать по сокращённому графику - до 16:00.
В выходные дни 25 декабря 2019 года, 1, 2, 6 и 7 января 2020 года прием граждан в ГАИ и «паспортных столах» осуществляться не будет.
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На сайте МВД опубликован новый график работы отделов внутренних дел. Подразделения МРЭО ГАИ, а также отделений по гражданству и миграции в предпраздничные дни.
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